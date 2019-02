Elecciones Europeas | Primeras proyecciones El Parlamento Europeo prevé dar un giro a la derecha, pero sin renunciar al europeísmo Las tres principales fuerzas del primer Parlamento Europeo sin Reino Unido serán europeístas y aglutinando el 55% voto: Partido Popular Europeo, Socialistas y Liberales (ALDE). Los euroescépticos se quedarían con el 15% de la representación

F.J. Calero

@fj_calero Seguir Estrasburgo Actualizado: 18/02/2019 18:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las tres principales fuerzas del primer Parlamento Europeo sin Reino Unido serán europeístas, según las primeras proyecciones de la Eurocámara de cara a las próximas elecciones del 23 al 26 de Mayo. El Partido Popular Europeo revalidaría su liderazgo histórico con 183 de 705 eurodiputados, pero con un descenso de 34 escaños, seguidos de los socialdemócratas, que sufren un batacazo mayor al descender por primera vez del 20% de los votos y sufriendo una pérdida de hasta 51 representantes con respecto a 2014.

Los liberales de ALDE, liderados por el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, cierran el podio europeísta con una subida de siete eurodiputados, hasta los 75, al calor del ascenso de Ciudadanos, punta de lanza del grupo a falta de la confirmación de La República en Marcha, liderada por Emmanuel Macron, quien de momento ha aparcado la cuestión europea para centrarse en capear la crisis nacional de los chalecos amarillos. Entre los tres grupos aglutinarían el 55% de los escaños en la Eurocámara.

Fragmentados pero al alza, la ola nacional-populista ve aumentada su representación pero por debajo de las aspiraciones de sus apologistas Steve Bannon y compañía. El grupo ENF, paraguas del antiguo Frente Nacional y de la pujante Liga, de Matteo Salvini, mejoran sus resultados en 18 eurodiputados hasta alcanzar los 59 en total y situándose como cuarta fuerza. En caso de confirmarse estas proyecciones de la Eurocámara, la formación derechista italiana conseguiría la segunda mayor representación en el Parlamento a nivel europeo (27 eurodiputados) solo por detrás de los democristianos de la CDU (29), formación liderada hasta hace unos meses por la canciller alemana Angela Merkel.

De esta forma, las fuerzas euroescépticas, a falta de una coalición de los distintos grupos que separados rondaría un quinto de la cámara, no contarían con una minoría de bloqueo suficiente. Con estos resultados, de los liberales de ALDE dependería que los dos principales grupos hegemónicos continuaran a los mandos del reparto de poder en las instituciones y del nombramiento del presidente de la Comisión Europea. «En primer lugar habría que aclarar que las cifras que se manejan dependen de la salida de Reino Unido de la UE (un Parlamento que pasaría de 751 eurodiputados a 705) y yo creo que finalmente no va a haber Brexit. Más allá, el éxito de ALDE podría recuperar los escaños de pasadas legislaturas por encima de los 68 de 2014, pero dependiendo de si finalmente se da esa plataforma de acción conjunta con En Marcha, que ya no parece estar tan claro», explica a ABC la eurodiputada Beatriz Becerra, vinculada como independiente a ALDE. Con el partido de Macron, al que la proyección le posiciona en segundo lugar casi empatado con Agrupación Nacional de Marine Le Pen, ALDE sumaría veinte escaños más a esos 75.

Derrumbe socialdemócrata

Los liberales superarían a los conservadores reformistas de ACRE (de 75 en 2014 pasaría a 51), liderados hasta el momento por el partido de gobierno en Polonia, Ley y Justicia, que obtendría hasta 24 eurodiputados y el 40% de los votos, y el Partido Conservador británico. Ante la pérdida de los tories contemplada en caso de Brexit, ACRE estaría estudiando nuevas adhesiones y alianzas: de la reunión en Polonia de Jaroslaw Kaczynski, líder de PiS, con Matteo Salvini, al coqueteo del grupo con el partido español Vox, que obtendría hasta seis asientos según las primeras proyecciones.

El eurodiputado polaco Kosma Złotowski ha invitado al Parlamento a varios representantes de Vox, encabezados por su número dos Javier Ortega-Smith, para hablar de «Cataluña, una región española». «Nos estamos reuniendo con representantes de Vox, tenemos aspiraciones y objetivos comunes, pero al final es a Vox al que le toca decidir si formar parte de nuestro grupo o no», aclara a ABC el Primer Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por ACRE, Anders Vistisen.

OJO posibles alianzas tras las europeas❕Ortega Smith y otros de #Vox vienen a la Eurocámara invitados por un polaco de ultraderecha. Złotowski pertenece al PiS: revisionista del Holocausto, xenófobo, ultra-anti-aborto, responsable de purgas en la justicia... Amistades peligrosas pic.twitter.com/YclLfhjvni — Berta Herrero (@Be_Herrero) 18 de febrero de 2019

Se dibuja en estas cifras la gran crisis de la socialdemocracia, que salvará los muebles en la Eurocámara gracias a los buenos datos de los socialistas italianos, portugueses y especialmente españoles, que ganarían en nuestro país con hasta 16 escaños (de los 59 que le corresponderían a España tras el Brexit). En esa nueva configuración parlamentaria, los verdes no lograrían capitalizar el descalabro socialdemócrata pese a sus buenos resultados en Alemania, donde se afianzan como segunda fuerza con 17 eurodiputados e idéntico porcentaje en votos. «La socialdemocracia no tiene proyecto de futuro; está desapareciendo, la alternativa a la ultraderecha, que ya está tasada y no está teniendo ese auge anunciado, son los verdes», apunta a este diario el diputado de Equo (Verdes) del Parlamento Europeo Florent Marcellesi.

Con las primeras encuestas sobre la mesa y a falta de posibles pactos electorales, el Parlamento Europeo se prepara para dar un giro a la derecha pero con una clara mayoría europeísta.