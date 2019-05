Cientos de ciudadanos de la Unión Europea que han tratado de ejercer su derecho al voto para las elecciones a la Eurocámara en el Reino Unido han sido obligados a darse la vuelta por errores administrativos, según denuncia la organización « The 3 Million».

Se suponía que en el Reino Unido no se iban a celebrar las elecciones europeas de 2019, dado que para estas fechas el país iba a estar fuera de la Unión Europea por el Brexit. Sin embargo, al retrasarse la fecha de salida del 29 de marzo al 31 de octubre por la falta de acuerdo en el Parlamento británico sobre el pacto de divorcio con Bruselas, sigue siendo un miembro de pleno derecho y debe participar en el proceso electoral como el resto de los Veintiocho.

Numerosos ciudadanos europeos han relatado a través de Twitter cómo habían llegado a los colegios electorales y descubrieron que sus nombres habían sido tachados de la lista de personas con derecho a voto y que los funcionarios no habían podido tener a tiempo los formularios necesarios, según informa Reuters.

This is Brexit eroding our most basic democratic principles - the literal vote.



What has happened to this country? #DeniedMyVotepic.twitter.com/cXLl5s2Trs