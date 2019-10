CRISIS EN ECUADOR «Ni el Ejército ni la Policía ecuatorianos han disparado un solo proyectil contra los manifestantes» El embajador de Ecuador en España denuncia la infiltración en las protestas de personas próximas a Correa y al chavismo para desestabilizar el país

Amanece un nuevo día en Ecuador con los ecos todavía de la masiva protesta ayer en la capital, Quito, liderada por la comunidad indígena y otros sectores, entre los que se habrían «infiltrado» personas próximas al expresidente Rafael Correa y también a Nicolás Maduro. Tras haber trasladado el Gobierno a la ciudad de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno viajó este miércoles a Quito para supervisar de cerca el operativo para controlar los enfrentamientos que, según ha denunciado a través de un comunicado la Confederacion de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), habría dejado ya varios muertos. Mientras tanto, Moreno intentó apaciguar la situación ayer a través de vídeo colgado en su cuenta de Twitter, en el que anunciaba su disposición a entablar diálogo con la comunidad indígena y exponía algunas de las medidas que iba a poner sobra la mesa para resolver esta crisis.

Comenté con @soyFDelRincon de @CNNEE cómo las decisiones que tomamos transformarán estructuralmente al país. Expresé mi agradecimiento al movimiento indígena por la manifestación pacífica de hoy y mencioné algunas propuestas para el diálogo. #EcuadorPaísDePaz#ApoyoALaDemocraciapic.twitter.com/gvXx118eWQ — Lenín Moreno (@Lenin) October 10, 2019

Aquí en España, ABC ha conversado con el embajador de Ecuador en nuestro país, Cristóbal Roldán, de manera más extensa sobre las causas de este levantamiento, quiénes estarían avivando el fuego social y lo que ofrece el Gobierno ecuatoriano para apagarlo.

Hoy, después de varios días de protestas y paros generales, ¿cómo está la situación en Ecuador?

Estos días bastante convulsionados, donde ha imperado la violencia de parte de grupos infiltrados dentro de los indígenas, ha tenido como respuesta la prudencia, el sosiego, la sensatez por parte de las fuerzas del orden del Gobierno del presidente Moreno. Porque todos nos guiamos por el talante del presidente Moreno: ante la violencia templanza. Es por eso que decidió la semana anterior viajar a Guayaquil, para desde allí dirigir todas las estrategias y las negociaciones para establecer mesas de diálogo con los indígenas. Algo complejo porque dentro del movimiento indígena hay muchísimas asociaciones, y si bien podemos atender los requerimientos de tal o cual asociación va a ser un proceso largo porque su diversidad le obliga a tener diferentes inquietudes. Aspiramos a que en mediano tiempo, gracias a las gestiones que puedan hacer los mediadores de la ONU y de la Conferencia Episcopal, podramos lograrlo.

La protestas estallaron por la aprobación por parte del Gobierno de ciertas medidas económicas siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, entre las que se encontraba quitar el subsidio a los combustibles, que es lo que más ha inflamado el malestar de sectores como el de los transportistas y la comunidad indígena. Este es un punto innegociable según el presidente Moreno...

Este es un tema que estará en la mesa de negociaciones. No sé si usted ha visto unas declaraciones realizadas por el expresidente Rafael Correa en la que se declara el consultor económico de Nicolás Maduro. Ahora me explicó la crisis tan aguda que sufre el hermano pueblo venezolano. Porque teniendo las reservas extraordinarias de petróleo, oro, plata y niquel sufre esos desajustes económicos tan graves. Este consultor económico fue durante diez años presidente de Ecuador y él fue el que con esos afanes populistas y absolutamente alejados de las normas elementales de economía nos dejó un déficit sumamente grave. O no las conocía o no le importaron. No le importó contraer préstamos con tasas de interés al 10-12 % a corto plazo. Y ahí está su maldad, en no pensar en esta generación y en las futuras.

Pero a la comunidad indígena no le preocupan las negociaciones que hace el Gobierno con los bancos, sino la subida del precio del combustible (se ha incrementadoel de la gasolina en un 33% y en un 123% el del diesel).

Se lo vamos a hacer entender sentándonos cuando haya la disposición de negociar. Cuando se alejen de los infiltrados correístas, porque los que causan los actos de vandalismo y delincuenciales son ellos, no el indígena, que es un hombre honesto y trabajador.

¿Tienen pruebas de estos infiltrados?

Muchísimas. Si usted ve a los indígenas en las fotos, van con su poncho con su pañuelón, pero no van con unas zapatillas Nike, que cuestan 180 euros (el embajador nos muestra en móvil fotografías de diferentes personas en las protestas calzando este tipo de zapatillas). Fíjese todos llevan zapatillas deportivas...

Entre los cientos de detenidos hay extranjeros, y entre ellos algunos venezolanos al parecer...

Son 711 los extranjeros detenidos, y entre ellos decenas de venezolanos. No le puedo decir el nombre porque no me gusta...

¿El Gobierno de Moreno va a seguir esta pista para ver quién está detrás de estos venezolanos?

Por supuesto. Se da la coincidencia de que hace tres semanas, según confiesa el propio Correa, fue a entrevistar -porque ahora es reportero de Russia Today- a Nicolás Maduro. Ahí le dijo Correa a Maduro que había que eliminar los subsidios a los combustibles. ¡Qué doble moral! Se lo dice a él, ¿y nosotros no podemos o no debemos? Lo que le mueve a Correa es una ansiedad por la maldad. Como llegó a tener tantísimo dinero fruto de contactos corruptos, que la justicia se está encargado de establecerlos y juzgarlos, en la actualidad tiene 29 procesos judiciales. Y dice que quiere ser candidato (a las elecciones). Sería maravilloso, que venga a nuestro país. Las autoridades ya le dirán que tiene que rendir cuentas. Pero más que la justicia será la ciudadanía ecuatoriana, que ya le escarmentó en las últimas elecciones, en las que solo ganó en 2 de las 24 prefecturas.

El presidente Moreno llevó el Gobierno a Guayaquil y este miércoles él ha vuelto a Quito, ¿se puede entender con este gesto que fue un error trasladar el Gobierno?

De ninguna manera. Lo que mueve a Moreno es su talante, su sensatez, la sabiduría que da la vejez...

Hay quienes vieron en esta decisión de marcharse la intención del presidente Moreno de no dialogar..

No, fue por sensatez. Ha habido un símbolo cuando se ha querido tomar un gobierno que ha sido el de tomar el Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo). Moreno dijo me voy a Guayaquil y ya les quito la guinda del pastel y de esta manera no vamos a provocar. Como dicen los argentinos, bailar un tango es cosa de dos. Y aquí (por Ecuador) no van a tener con quien confrontar. Y desde Guayaquil el prsidente Moreno empezó a seguir su estrategia...

El Gobierno de Moreno ha querido evitar la confrontacion, pero sí ha habido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, la comunidad indígena denuncia represión y la muerte de varias personas...

La disuasión de las manifestaciones ha sido absolutamente proporcional. En eso nos diferenciamos de manera radical del Gobierno genocida de Maduro, porque nosotros no tenemos ningún muerto que pese sobre la conciencia de ningún militar o la policía ecuatoriana. Sí es cierto que hay un muerto, provocado por atropellamiento a un manifestante por parte de una persona particular; y otras dos personas que cayeron por un puente en el momento de huir de las bombas lacrimógenas. Ni el Ejército ni las fuerzas del orden han disparado un solo proyectil. Y por ello hemos sido criticados por fuerzas adversas al paro, es decir, que decían que teníamos que ejercer mano dura, que no podíamos permitir que se destruyera el patrimonio cultural de Quito.

Si bien no va a dar marcha atrás respecto a los subsidios del combustible, ¿el presidente Moreno está dispuesto a ceder en algún punto para alcanzar la paz social en Ecuador?

Sí, queremos conceder préstamos a los indígenas y a los pequeños agricultores que básicamene es la zona del centro del país. Quiero matizar que de las 24 provincias, solo dos estás caotizadas. El resto está trabajando con normalidad. Dicho esto, aparte de créditos blandos, dirigidos a pequeños agricultores, estamos trabajando en la mecanización agrícola para evitar los costes de producción y en la asesoría tecnológica dirigida a asociaciones de pequeños agricultores de Costa, Sierra y Oriente, con productos que vayan a ser beneficiados de productos no tradicionales de exportación. También en asesoramiento de nuevas tecnologías con semillas de innovación, inseminación artificial en ganadería, incremento de la genética, sistema de riego... Todo eso lo vamos a implementar. Además, habrá una reduccion de los aranceles para materias primas de industria y agrícola, de manera tal que puedan tener acceso a pesticidas, fertilizantes, fumicidas... De esta manera vamos a lograr precios más óptimos. También queremos que tengan muchas más facilidades en créditos para viviendas sociales. Queremos que todos los ecuatorianos tengan acceso a la vivienda social. Pero siempre que se aparten de los actos vandálicos...

La comunidad indígena tiene mucho peso en Ecuador, y a ella se le atribuye el derrocamiento de varios mandatarios. ¿Le preocupa esto al presidente Moreno?

Su peso es importante, no quiero soslayar de ninguna manera el movimiento indígena. Respeto como el que más sus aspiraciones, siempre y cuando estén apegadas al respeto a la Constitución. Pero a Jamil Mahuad le botó (en el año 2000) la clase militar, y a Abdalá Bucaram lo botó (en 1997) todo el país: chóferes, empresarios, amas de casa..., fue multitudinario; a Lucio Gutiérrez lo botó la clase media de Quito (en 2005) en el momento que quiso pactar con las autoridades judiciales para que le dieran el indulto al presidente Bucaram. Lo que nunca había visto en las movilizaciones indígenas, que son legímitas, han sido los actos de vandalismo...