El Ejército se perfila ganador en una Tailandia más dividida

Después de cinco años de dictadura, las elecciones de este domingo en Tailandia confirmaron lo que se esperaba: que eran «a medida» para que la Junta militar que gobierna el país siga en el poder. Pero, a tenor de los datos oficiales con un escrutinio del 92 por ciento, dieron dos sorpresas enormes. La primera fue la participación, que solo llegó al 66 por ciento cuando se preveían catorce puntos más, y la segunda el buen resultado del partido que representa al Ejército, Palang Pracharat, por encima de todas las estimaciones y sondeos a pie de urna.

A la espera de que hoy se anuncien los resultados definitivos, dicho formación se disputa la victoria con los «camisas rojas» de Pheu Thai, el partido de los ex primeros ministros Thaksin y Yingluck Shinawatra, exiliados tras ser depuestos por los militares y apoyados por el mundo rural y las clases más humildes. Aunque su candidata, Sudarat Keyuraphan, gane finalmente, no podrá formar gobierno porque se quedará lejos de los 376 escaños que necesita ser primera ministra.

Más fácil lo tiene el jefe de la Junta militar y candidato del Palang Pracharat, el general Prayut Chan-o-cha. Con los 250 senadores que la Constitución de 2017, aprobada en referéndum, permite a la Junta militar nombrar a dedo, Prayut solo necesita 126 escaños para alcanzar la mayoría que la aúpe al cargo de primer ministro. Al cierre de esta edición, el diario «Bangkok Post» avanzaba anoche unos resultados no oficiales que le otorgaban 120 escaños entre circunscripciones territoriales y listas de partido. En caso de que no consiguiera la mayoría por sí mismo, su partido siempre puede coaligarse con otros pequeños aliados pro-militares que le darán sus votos.

«Aunque no me gusta el general Prayut y la economía no va bien, le he dado una segunda oportunidad porque Tailandia necesita estabilidad», justificaba su voto Pranom Chunchamni, una agente de seguros de 45 años que votó a Thaksin en 2001. Como ella, una representante de comidas y bebidas apodada Ning se había decidido en el último minuto por el partido del Ejército «para que haya paz». Tenía la opción del Partido Demócrata, que respaldan los «camisas amarillas» de la clase media y alta urbana leales al rey, pero finalmente se decantó por el general Prayut porque la revuelta que sacudió a Tailandia en 2010 (con casi un centenar de muertos) y la división social entre «rojos» y «amarillos» son «inaceptables».

Su deserción sugiere un voto oculto a los militares que nadie quería reconocer en los sondeos por su pasado golpista. Así lo confesó Rachanont Sripipatprom, un ingeniero eléctrico de 39 años que se considera «amarillo» porque antes votaba al Partido Demócrata, pero ahora ha elegido a Prayut porque cree que «tiene más mano dura para controlar la situación». A su juicio, «ganen los "rojos" o los "amarillos", lo importante es que ahora podemos votar en Tailandia».

Debido a sus malos resultados, el líder del Partido Demócrata y antiguo primer ministro, Abhisit Vejjajiva, dimitió. En el otro extremo está el partido Futuro Delante del joven empresario Thanathorn Juangroongruangkit, que habría obtenido más de 50 escaños en su debut.

Su buena presencia ha conquistado a millones de electores. Entre ellos hay jóvenes pero también militares como Athiwat Chidarunthanawat, quien buscaba nuevas ideas para el país. A pesar de servir en la Armada, no había votado al general Prayut porque «en Tailandia necesitamos democracia, que es progreso y desarrollo, y no fascismo».

Con la ventaja que le da controlar al Senado, todo el mundo sabe el partido del Ejército ganará las elecciones. Pero, como explica Neung, un vendedor de coches muy crítico con la dictadura y el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, «le mostraremos nuestra oposición».