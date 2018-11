África El Ejército de Camerún acusa a los separatistas de la Ambazonia del secuestro de 80 estudiantes Decenas de personas, en su mayoría escolares, fueron secuestrados de una escuela de secundaria el domingo por la noche en el Noroeste del país

Alba Amorós

Un grupo armado irrumpió a última hora del domingo en una escuela secundaria en el oeste de Camerún y secuestró a más de 80 personas, la mayoría de los cuales son estudiantes. Las autoridades locales no indicaron el número exacto de desaparecidos, pero entre ellos se encontrarían el director del centro –que también es orfanato-, un profesor y un conductor. El Ejército señala a los independentistas anglófonos como autores del secuestro y la policía no descarta que algún trabajador de la escuela presbiteriana ubicada en Nkwen esté implicado. Según los medios locales, los secuestradores no habrían pedido ningún rescate, si no que querrían el cierre de la escuela.

En redes sociales circula un video en el que puede verse a los menores, todos ellos varones de 10 a 17 años, diciendo sus nombres y el de sus padres a cámara. Dicho video habría sido grabado por un grupo que se autodenomina «Chicos Amba» (abreviación de Ambazonia, el estado que los separatistas desean establecer en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste de Camerún). Si bien es cierto que el video no pudo verificarse, los padres han reconocido a sus hijos. En él, los secuestradores amenazarían con no liberar a los estudiantes hasta que su proyecto (crear un nuevo estado) sea una realidad.

Se trata del peor incidente hasta el momento en 13 meses de disturbios, aunque no es la primera vez que los estudiantes son objetivo de grupos armados en esta zona del país. El 19 de octubre, cinco alumnos de la Escuela Secundaria Bilingüe Atiela fueron secuestrados por hombres armados no identificados y todavía se desconoce el paradero de los estudiantes.

Zonas de conflicto

Camerún está inmerso en una espiral de violencia que afecta al norte del país, donde lucha contra los yihadistas de Boko Haram y, por otro lado, se enfrenta a los altercados en la parte anglófona, quienes piden que se vuelvan a dibujar las fronteras de la época colonial.

Las milicias surgieron en 2017 coincidiendo con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad en protestas masivas, lideradas por abogados y maestros. Estos denunciaban el supuesto fracaso del gobierno francófono en reconocer los sistemas legales y educativos ingleses en el noroeste y sudoeste del país.

El gobierno de Paul Biya, quien está en el poder desde hace 36 años y que juró su cargo para el séptimo mandato el martes, fue acusado de marginar a la minoría de habla inglesa de Camerún, que representa aproximadamente el 20% de la población. Biya, quien obtuvo una abrumadora victoria el pasado 7 de octubre (70% de los votos), es uno de los líderes africanos más longevos y se le ha acusado en inumerables ocasiones de no respetar los derechos humanos más básicos.