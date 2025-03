EE.UU. pide a Borrell que no interfiera en el principal banco de inversiones de América El Gobierno de España aun no ha revelado si apoyará al candidato norteamericano para presidir el BID

La diplomacia de Estados Unidos le ha pedido al responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell , que se abstenga de interferir, como ha intentado hacer, en la próxima elección del presidente del mayor banco de inversiones de Iberoamérica y el Caribe. Alineado con Argentina y México, Borrell pidió por carta a los países europeos inversores en el Banco —España entre ellos— que fuercen un aplazamiento de esa elección, que en principio, y si los compromisos de voto no cambian, tiene ganada el candidato propuesto por Donald Trump, su principal asesor para Iberoamérica, Mauricio Claver-Carone.

«La UE no tiene ningún papel en el Banco Interamericano de Desarrollo . No es parte de él. Algunos de los estados miembros de la UE sí son parte del banco Interamericano», dijo ayer en respuesta a una pregunta de ABC sobre la carta de Borrell el secretario adjunto de Estado para el continente americano del Departamento del Estado de EE.UU., el embajador Michael Kozak. Son países no prestatarios del BID, entre otros, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, además de EE.UU.

EE.UU. es con diferencia el mayor inversor en el BID. El mandato del actual presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, finaliza este año. El presidente Donald Trump ha tomado la decisión de nombrar como candidato al responsable para Iberoamérica en su Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone . Hasta ahora, el banco, que tiene su sede en Washington, lo había presidido siempre alguien nacido en Iberoamérica, pero no hay norma alguna en sus estatutos que prohiba ninguna nacionalidad. Se trata más bien de una costumbre. Claver-Carone, nacido en Florida, es de familia cubana exiliada, y pasó parte de su infancia en España.

Ayer, la diplomacia estadounidense defendió con determinación la candidatura presentada por Trump, alegando que Claver-Carone está suficientemente preparado, que tiene una visión clara para la presidencia, que se ha comprometido a servir solo un mandato de cinco años y que en este contexto de pandemia es necesario afianzar el liderazgo del BID para garantizar una inversiones que la región necesitará de forma urgente. « No podemos tener el banco sin liderazgo durante seis meses solo con la esperanza de no sé qué. Cuando se fijó la fecha de esta elección, en julio, Mauricio era nuestro candidato», dijo Kozak.

El eje conformado por Argentina y México maniobra para bloquear la elección de Claver-Carone. Como este candidato ya cuenta con votos suficientes para ganar, incluidos los de Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, la estrategia de bloqueo de sus críticos es o bien forzar un aplazamiento de la elección, o bien negar el quórum necesario para que la votación sea válida. Varios expresidentes iberoamericanos, como Juan Manuel Santos, de Colombia o Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, han publicado varias cartas pidiendo un aplazamiento, y se les ha sumado recientemente Felipe González . Borrell se sumó a esa iniciativa con la carta enviada a varios países de la UE para darles indicaciones.

Según dijo ayer Kozak, EE.UU. cree que hay un doble rasero por parte de Borrell, porque este citó como razón para aplazar el voto el contexto de pandemia, pero no ha pedido demora alguna en las votaciones para renovar la presidencia del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y del Banco Africano de Desarrollo . «Parece que la idea de que no se pueden celebrar elecciones durante la pandemia parece estar en la mente de la UE solo aplicada a una institución», dijo ayer Kozak.

El Gobierno español no ha aclarado todavía en qué sentido va a votar. Claver-Carone prometió en una entrevista publicada en ABC en julio que pelearía por mantener a Madrid como principal puerta de inversiones en Europa para Iberoamérica y como sede de la delegación del BID en el continente. El actual presidente ha ordenado el cambio de esa sede a Bruselas .