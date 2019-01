EE.UU. ordena la salida de todo el personal diplomático no esencial en Venezuela Quedará en Caracas una presencia norteamericana mínima para apoyar a Guaidó en un plan de transición

David Alandete

Estados Unidos ha decidido dejar una presencia diplomática mínima en Venezuela para apoyar al presidente interino del país, Juan Guaidó, y este jueves por la noche ordenó a todo el personal que no cumpla labores esenciales en la embajada que abandone inmediatamente el país. La Casa Blanca no rompe relaciones diplomáticas con Venezuela porque no reconoce ya a Nicolás Maduro, al que los altos funcionarios norteamericanos llaman ya expresidente.

«El gobierno de los Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela», dijo anoche el Departamento de Estado en un comunicado en el que además recomendó a los ciudadanos norteamericanos en el país sudamericano que lo abandonen «mientras siga habiendo vuelos comerciales».

El miércoles Maduro dio a los diplomáticos estadounidenses 72 horas para abandonar el país después de que el presidente Donald Trump, respaldado por las principales naciones latinoamericanas, reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como gobernante legítimo de la nación. Trump se ha negado a ordenar la evacuación total y prepara sanciones al régimen de Maduro para facilitar su caída.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo ayer en una entrevista radiofónica que su prioridad es, también, garantizar la seguridad del personal diplomático de EE.UU. en Venezuela, de ahí esta reducción. «No hay mayor prioridad para el Departamento de Estado que la de mantener a todos los funcionarios en nuestras misiones seguros y protegidos. Y le hemos dejado claro al régimen de Maduro que nuestra expectativa es que permanezcan seguros», dijo. «El expresidente Maduro no tiene derecho a tomar una decisión sobre si nos quedamos o no».

El Departamento de Estado no han revelado qué personal estadounidense permanece ahora en Venezuela. Quedará con toda seguridad en Caracas el encargado de negocios norteamericano, Jimmy Story, que fue elegido para el puesto, procedente de Brasil, en julio de 2018.