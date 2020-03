EE.UU. ofrece 15 millones de dólares por Nicolás Maduro por narcotráfico

La fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos por narcotráfico contra el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ‹número dos› Diosdado Cabello.

Esta nueva acción emprendida por EE.UU. abunda en la vinculación del régimen chavista con el narcotráfico, que ABC destapó en exclusiva en 2015. Este diario avanzó entonces que Washington ya cerraba el cerco en torno a altos cargos venezolanos, con una investigación abierta sobre Cabello, siguiendo acusaciones de testigos que dibujaban una situación de narcoestado. Cinco meses después, una información de «The Wall Street Journal» ratificó lo publicado por ABC.

Según ha dicho el fiscal general (ministro de Justicia) de EE.UU., William Barr, «el régimen de Maduro es criminal y corrupto». «Mientras los venezolanos sufren, con esta trama se enriquecen por medio del dinero del narcotráfico y la corrupción», añadió Barr al revelar los cargos en una conferencia de prensa en Washington.

Entre los imputados en juzgados federales de Nueva York, Washington y Miami están Maduro; Cabello; el juez del Supremo Maikel Moreno; el ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el vicepresidente Tareck el Aisami; el mayor general del ejército Cliver Alcalá, y el jefe de inteligencia Hugo Carvajal (huido a España y hoy prófugo de la justicia). También se han presentado cargos contra Luciano Marín alias “Ivan Marquez,” y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias “Jesús Santrich,” ambos líderes de las Farc.

AG Barr: The Venezuelan regime, once led by Nicolás Maduro Moros, remains plagued by criminality & corruption. For more than 20 years, Maduro & a number of high-ranking colleagues allegedly conspired with the FARC, causing tons of cocaine to enter & devastate American communities pic.twitter.com/dg5qY2xC0j