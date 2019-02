EE.UU. exige a la UE un mayor compromiso con Guaidó Mike Pence exigió a las instituciones de Bruselas que se reconozca con urgencia a Juan Guaidó como «único presidente de Venezuela», dando por insuficientes las muestras de apoyo mostradas

Rosalía Sánchez

Mike Pence descubrió un nuevo punto de fricción con Alemania y para abrir grietas entre los socios europeos y exigió a las instituciones de Bruselas que se reconozca con urgencia a Juan Guaidó como «único presidente de Venezuela», dando por insuficientes las muestras de apoyo mostradas hasta ahora por numerosos países europeos.

«Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia y requiere del compromiso de todo el mundo», dijo, a sabiendas de que pide un nivel de implicación que algunos gobiernos no desean alcanzar. «Nicolás Madruo es un dicator y debe marcharse», añadió. «Estados Unidos, orgulloso» de haber sido el primer país en reconocer como presidente legítimo a Guaidó, presumió, en cabezando una postura que siguen ya 52 países, 30 de ellos europeos. «El resto del mundo debe seguir ahora», ordenó, argumentando que en Venezuela hay una «lucha entre dictadura y libertad» y estimando que otros dos millones de venezolanos podrían abandonar este año su país, sumándose a los tres millones de refugiados.

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, descarta sin embargo que vaya a producirse un reconocimiento unánime del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la reunión del lunes en Bruselas. «Yo no creo que sea posible el lunes que los países que no han querido reconocer lo vayan a hacer», comentó, «la UE en bloque no quiere decir nada (...) no tiene poder para reconocer ni dejar de reconocer a nadie sin los gobiernos de los países miembros». Italia es el principal obstáculo para una posición común.