EE.UU. envió 1.400 millones de dólares en cheques-ayuda por Covid-19 a personas muertas

Lluvia de millones en los cementerios de EE.UU. El Gobierno de Donald Trump envió cheques-ayuda para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 a más de un millón de personas que no los necesitaban: estaban muertas. Lo ha advertido un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, en sus siglas en inglés), una agencia oficial independiente que depende del Congreso, como parte de una revisión de cómo el Gobierno federal se gastó cerca de 3 billones de dólares en estimular la economía estadounidense para suavizar los efectos de la pandemia, que paralizó al país desde finales de marzo hasta comienzos de mayo.

El envío de auxilio económico ha estado plagado de retrasos, problemas técnicos y polémicas sobre quién recibía la ayuda (hubo grandes empresas que accedieron a ayuda financiera destinada a pymes en problemas). Ahora se sabe que el Departamento del Tesoro envió 1.400 millones de dólares a personas fallecidas. Según la GAO, el problema fue que la Hacienda de EE.UU. tiene acceso a los datos sobre fallecidos del sistema de Seguridad Social, pero el Tesoro, que hizo los pagos, no. Entre las prisas y la urgencia por mandar dinero a los estadounidenses, con el desempleo disparado y el consumo en mínimos, se mandó en parte a quien no se debía. Fuentes del Tesoro aseguraron a The Washington Post que los desembolsos había que hacerlos «tan rápido como fuera posible». Los cheques llevaban, además, la firma de Donald Trump, en una decisión que fue muy criticada en su momento.

El pago erróneo a fallecidos ocurrió en las primeras tres remesas de envíos de cheques, que suponían el 72% de todos los enviados hasta finales de mayo. Después, se advirtieron los fallos y se corrigieron en el resto.

La GAO exige ahora a Hacienda que establezca un sistema de comunicación para obtener la devolución de cheques. Pero es difícil saber cuántos han quedado olvidados en un buzón, cuántos fueron depósitos directos en cuentas bancarias inactivas o cuántos han acabado en menús familiares en McDonald’s.