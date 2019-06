EE.UU., «decepcionado» con la UE por tratarlo «como a un extraño» El embajador norteamericano ante Bruselas, Gordon Sondland, avisa de que Donald Trump se reserva imponer sanciones «en cualquier momento»

Manuel Trillo @manueltrillo Madrid Actualizado: 27/06/2019 02:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, reconoció este miércoles que su país se siente «decepcionado» con el trato que recibe de sus socios de este lado del Atlántico. «Si mi mejor amigo me llama y me pide que le haga un favor, lo trataré de forma diferente a un extraño en la calle, y es así como nos sentimos con la UE», explicó Sondland en un encuentro con un grupo de periodistas en el marco de un evento de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España. En ese sentido, confía en que «el nuevo liderazgo» en la UE tras las últimas elecciones a la Eurocámara «sea más receptivo». En todo caso, aseguró que «el objetivo real es contener a China».

El representante diplomático se refirió tanto a las relaciones comerciales como a la cooperación defensiva. «Queremos que la UE sea un buen socio de EE.UU., da igual cómo se gobierne internamente», señaló Sondland, que calificó de «muy difíciles» las conversaciones de la Administración Trump con Bruselas.

En materia comercial, subrayó que la relación con la UE debe «redefinirse, al margen de cuándo, o de si haya o no haya Brexit», ya que a su juicio es actualmente «asimétrica». En este sentido, aseguró que el déficit estadounidense respecto a Europa se debe sobre todo a barreras no arancelarias, que pidió que se «relajen» para acercarse a una relación «completa, libre y justa».

Nuevas barreras «cada mes»

«No pedimos que nos garanticen que van a comprar los productos estadounidenses, sino que se tenga derecho a hacer una propuesta y si gustan los compren», explicó. Más aún, se quejó de que «cada mes se aplican nuevas barreras, regulaciones y procesos que hacen más difícil, en algunos casos imposible» que las empresas de su país «vendan libremente en Europa». Recordó además que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se negó el pasado año, durante su visita a la Casa Blanca, a eliminar los aranceles y demás barreras y subsidios.

Aunque Donald Trump no impondrán por ahora nuevos aranceles al sector de automoción europeo, advirtió de que el presidente norteamericano «se reserva el derecho» a hacerlo «en cualquier momento» si ve que las negociaciones no avanzan o no hay «buena fe» por la UE.

Respondiendo a una pregunta sobre el comercio de material militar, en el que EE.UU. sí exporta mucho más que la UE, Sondland tildó de «insostenible» que uno tenga su mercado abierto y la otra cerrado. «No importa el tamaño del mercado, se trata del acceso».

Mientras, Washington espera alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido cuando salga de la organización comunitaria. «No digo que vaya a ser una negociación fácil, pero tengo la impresión de que el presidente Trump logrará rápido un acuerdo», aventuró sin entrar en quién será el primer ministro que sustituya a Theresa May.

En cuanto a la defensa común, el embajador estadounidense preguntó si no era razonable pedir que los países de la UE «cumplan su parte», es decir, que su presupuesto militar alcance el 2% del PIB, mientras que EE.UU. se compromete con el apoyo a «un continente con el que no está conectado, salvo por los valores compartidos y el amor a Europa». «Nadie está cuestionando la alianza», recalcó.

También se refirió a las diferencias entre EE.UU. y la UE sobre el acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015, del que Trump decidió salir porque suponía un flujo de dinero que Teherán «empleaba para financiar actividades terroristas y militares», señaló Sondland. «Respetamos su punto de vista, aunque no estamos de acuerdo –señaló– y es hora de dejar a un lado las diferencias y centrarse en pensar cómo rebajar las tensiones y llevar a Irán de vuelta a la comunidad de naciones».