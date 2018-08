Drogaron al opositor Requesens para que dijera que estaba implicado en el supuesto atentado a Maduro Según ha afirmado la diputada Delsa Solórzano le dieron la droga «burundanga»

El diputado opositor Juan Requesens se declaró inocente de los siete cargos que le imputó el fiscal Tareck William Saab por estar supuestamente involucrado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro del 4 de agosto en la avenida Bolívar.

Este miércoles se realizo la primera vista en el Tribunal 1º penal de Caracas y la primera reunión que tuvo el diputado con su abogado Joel García después de estar incomunicado ilegalmente más de una semana tras su detención forzada por parte de la policía política, Sebin, (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). El abogado García afirmó que el diputado Juan Requesens no recuerda haber hecho el vídeo durante la declaración y por lo que respecta al segundo vídeo, durante el presunto «acto médico», fue un funcionario del Sebin quien le buscó la vestimenta y le ordenó colocársela. En sus declaraciones a la radio local, Circuito Onda, el abogado indicó que «pudiéramos estar en presencia de alguna droga. Médicos me han dicho que precisamente hay tipos de fármacos que producen una especie de amnesia temporal».

En nombre de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la diputada Delsa Solorzano precisó que «Requesens no recuerda cuándo pudo haberse grabado el video, lo que indica que fue inducido mediante drogas como burundanga». El abogado añadió que el presidente Maduro «miente al Estado al hacer uso de un video que no está autorizado y que Juan Requesens desconoce porque no recuerda haber hecho ese video, como lo dijo cuando la defensa le preguntó ante el tribunal (…) El reconocimiento médico fue falso. Fue un funcionario del Sebin que buscó esas prendas (…) El Poder Ejecutivo le ha mentido a los venezolanos porque hizo ver a Venezuela que esa confesión existe, pero esa confesión da mucho que pensar porque él se entera que existen es por mí, él no sabía». Agregó que existe una serie de «irregularidades» en el proceso, sin dar mayores detalles, pues denunció que el Ministerio Público ordenó reservar las actas de la audiencia.

El fiscal Tareck William Saab imputó siete cargos contra Requesens: «traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, homicidio intencionado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones». El abogado Joel García señaló que la jueza del ya mencionado Tribunal 1° de control con competencia en terrorismo hizo las mismas declaraciones que el fiscal Tarek William Saab.

«Por eso, la próxima acción es la impugnación de esos pronunciamientos y vamos a apelar ante la corte de apelaciones esa detención arbitraria de la que fue objeto Requesens, porque no existe tal flagrancia o delito permanente, como dice Saab. Lo que estamos viendo es una justicia alternativa, que no aparece en nuestras normas y menos en la Constitución», afirmó su abogado

Dijo que la juez no mencionó los vídeos difundidos por el régimen de Maduro donde aparece el diputado declarando e inculpando a Julio Borges por los hechos acontecidos el 4 de agosto. «Lo peor es que esos vídeos no forman parte de la investigación, se trata de un show mediático que el Ejecutivo hace con los venezolanos, porque si no fuese así, los vídeos hubiesen sido utilizados en el proceso, como material», alertó.