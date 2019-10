Donald Tusk pierde la paciencia y sermonea a Boris Johnson en Twitter «Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de ver quien tiene la culpa. Es el futuro de Europa y el de Reino Unido»

Enrique Serbeto Corresponsal en Bruselas Actualizado: 09/10/2019 02:01h

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, salió ayer de la reunión con Boris Johnson diciendo que no se había podido avanzar lo más mínimo. La delegación europea estaba especialmente irritada con la sensación de que Johnson no se hace cargo de la gravedad de la situación. Pero si hubiera que ilustrar el hartazgo que se ha instalado en las instituciones europeas, la mejor demostración sería el tweet que ayer publicó el presidente del Consejo, Donald Tusk. Habitualmente optimista, Tusk dejó ayer esta frase inequívoca: «Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de ver quien tiene la culpa. Es el futuro de Europa y el de Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente. No quieres un acuerdo, no quieres una prórroga, no quieres revocar [el Brexit], ¿quo vadis? Boris Johnson».