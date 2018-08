Donald Trump: «Habrá violencia si los demócratas ganan el Congreso» El presidente de EE.UU. pide el respaldo de los evangélicos de cara a las legislativas

Javier Ansorena

«Trump ha devuelto a Dios a la Casa Blanca». La afirmación se escucha de forma habitual de votantes de confesión evangélica, un segmento electoral entregado a la causa «trumpista». Una relación sorprendente entre una confesión cristiana muy conservadora y un presidente mujeriego, casado en terceras nupcias, empresario del juego y de los concursos de belleza y metido en una tormenta legal por comprar los silencios de una modelo de «Playboy» y de una actriz porno con las que mantuvo romances al comienzo de su tercer matrimonio.

El apoyo de esta base electoral es clave para el futuro político de Trump: las elecciones legislativas de otoño decidirán si los republicanos mantienen sus mayorías en el Congreso -vital para el segundo tramo de su mandato- y afectarán a las opciones del presidente para su reelección en 2020.

Trump lo sabe y trató de convencerlos el pasado lunes en un encuentro con un grupo de pastores y líderes evangélicos en la Casa Blanca con un retrato muy particular de las consecuencias de un mal resultado electoral este otoño.

«Las elecciones del 6 de noviembre son sobre todo un referéndum; no solo a mí. Es un referéndum a vuestra religión, a la libertad de expresión y a la Primera Enmienda (el texto constitucional que establece la libertad de religión)», les dijo. La reunión era a puerta cerrada, pero medios estadounidenses como «The New York Times» y CNN consiguieron una grabación de sus palabras.

Trump fue más allá y aseguró que habría violencia si el resultado electoral es negativo para los republicanos. «La cuestión es que revertirán todo lo que hemos hecho y lo harán rápido y de forma violenta. Hay violencia. Si miras a esos “antifa”, son gente violenta», dijo sobre los grupos de extrema izquierda, antinazis y antifascistas que montan contramanifestaciones a los actos promovidos por contrincantes de extrema derecha.

Los «antifa»

Hace un año, cuando un manifestante supremacista mató a un contramanifestante en los disturbios de Charlottesville, Trump dijo que había culpables «en ambos lados» y añadió que había «gente buena» entre los manifestantes racistas que portaban simbología nazi y gritaban «los judíos no nos sustituirán».

Ahora los «antifa» sirven a Trump para pintar un futuro con menos poder republicano. «Si no nos apoyáis, será el principio del fin de todo lo que habéis conseguido», «estáis a una elección de perderlo todo», «ya no podréis decir “Feliz Navidad”», fueron algunas de sus advertencias.

Su llamada de auxilio a los pastores la justificó en que su nombre y marca, Trump, no estará en las papeletas de estas elecciones y en el «tremendo poder» de los evangélicos «que predican a 200 millones de personas».

Salida del asesor legal

«Las encuestas van bien y muestran que van a votar en 2020», dijo sobre las opciones con sus bases para la reelección. «Pero no van a votar si no estoy en las papeletas», por lo que les hizo un ruego: «Aseguraos de que vuestra gente vota. Si no lo hacen, vamos a tener dos años miserables».

El último trastorno de la Administración Trump será la salida de Don McGahn, asesor legal de la Casa Blanca, según anunció ayer en Twitter el presidente de Estados Unidos. McGahn ha estado en el centro de la tormenta legal en la que vive instalado Trump desde su llegada a la presidencia, sobre todo en su enfrentamiento con el Departamento de Justicia y sus críticas a la investigación de la trama rusa.

Para muchos, era un contrapeso a propuestas drásticas y peligrosas de Trump, como su intención de despedir al fiscal especial que trata el supuesto complot de su campaña con Moscú, Robert Mueller. Además, McGahn ha sido decisivo en la elección de candidatos al Tribunal Supremo que ha propuesto Trump, una de sus decisiones más aplaudidas por las bases conservadoras.