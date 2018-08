Donald Trump corteja al Gobierno populista italiano para dividir a la UE Washington promete al Gabinete de coalición de Conte compra de deuda pública

Ángel Gómez Fuentes

Actualizado: 25/08/2018

Donald Trump ha ofrecido al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ayuda para que el próximo año pueda financiar su deuda pública, que alcanza una cifra astronómica: dos billones trescientos mil millones de euros, el equivalente al 132,5 por 100 del PIB. El ofrecimiento se produjo en la visita que realizó Conte a la Casa Blanca hace tres semanas. Tres cargos institucionales italianos del más alto nivel han confirmado esta oferta, según el diario «Il Corriere della Sera». Al término de aquella visita, el primer ministro italiano publicó en Facebook un breve vídeo en el que Trump invita a invertir en la Casa Blanca.

Conte no ha explicado exactamente en qué consiste la oferta estadounidense y si hay alguna posibilidad de concretarse. En este sentido, cabe destacar que la administración de Washington no tiene un fondo soberano propio ni tampoco un poder de coordinación sobre fondos o bancos privados. Así, pues, no queda claro si tras las vagas promesas de Donald Trump está su deseo de romper el frente europeo en la guerra comercialque amenaza contra Alemania. Desde luego, no es descabellado pensarlo, porque sí está muy clara la simpatía con que el inquilino de la Casa Blanca ve al Gobierno populista italiano, cuyos líderes, en concreto el vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, no ocultan tampoco su estima por las políticas de Trump, en particular en temas de inmigración. Sobre esta mutua simpatía de los populista, el conocido analista financiero Christopher Wood apunta que «los populistas anti-euro y anti-inmigración en Europa tienen ahora en la casa Blanca un partidario que los anima abiertamente a perseguir sus programas. Trump no habría podido dejar más claro que sostiene la causa de quienes en Italia desean abandonar el euro. Esto no deja de tener importancia, porque una potencial decisión futura de Italia para salir del euro podría parecer menos arriesgada política y financieramente si tiene el apoyo del presidente estadounidense».

Fuga de capitales

No es casual que el Gobierno italiano esté buscando con ahínco ayuda para financiar su deuda pública. La fuga de capitales es evidente y está aumentando en los últimos meses ante la incertidumbre política del país. El Banco central italiano (Bankitalia) confirmó que en mayo y junio se produjeron ventas netas de títulos de Estado por parte de los inversores extranjeros por valor de 58.000 millones de euros. Algo que ha saltado las alarmas del gobierno de coalición populista, porque el Tesoro de Roma debe colocar cada mes en el mercado títulos por valor de 35.000 millones de euros, lo que supone un total para el año próximo de unos 400.000 millones de euros, de los cuales 260.000 serían para medio y largo plazo. La pregunta clave que hoy todo el mundo se hace es ¿quién comprará esos títulos del Estado si hay incertidumbre política y no hay confianza en poder recuperar esa inversión en la deuda pública italiana? Los síntomas claros de la desconfianza se reflejan en la prima de riesgo italiana, que ronda los 280 puntos, mientras la española está en 104 puntos, una diferencia de 176 puntos. Nunca, desde la terrible crisis que sufrió Italia en el 2011, la diferencia había sido tan grande. Se hacen ya análisis y pronósticos de que la prima de riesgo italiana podría llegar a 480 puntos si el gobierno italiano no respeta los parámetros de Maastrich y su déficit supera el 3% con relación al PIB, cosa muy probable porque Italia quiere invertir en infraestructuras 50.000 millones de euros.

Hasta ahora, la salvación para la deuda pública italiana estuvo en el Banco Central Europeo con la puesta en marcha de la Quantitative Easing (aumento del dinero circulante). Pero está previsto que ese programa de compra de bonos termine en diciembre.