50 años del Domingo Sangriento que ayudó a engrosar las filas del IRA

Hoy hace exactamente 50 años, el 30 de enero de 1972 , Patrick Doherty (31), Gerald Donaghey (17), John Duddy (17), Hugh Gilmour (17), Michael Kelly (17), Michael McDaid (20), Kevin McElhinney (17), Bernard McGuigan (41), Gerald McKinney (35), William McKinney (26), William Nash ( ... 19), James Wray (22) y John Young (17) fueron asesinados a sangre fría en un hecho que quedó grabado en la historia como el ‘Bloody Sunday’ (Domingo Sangriento) , uno de los momentos más significativos de las tres décadas de violencia que azotaron a Irlanda del Norte . Estos trece jóvenes participaban en una marcha pacífica en defensa de los derechos civiles en la ciudad norirlandesa de Londonderry –Derry para los nacionalistas– cuando un grupo de soldados británicos del Regimiento de paracaidistas abrieron fuego contra los manifestantes. Además de los fallecidos en el lugar, John Johnston (59), murió unos meses después.

Un soldado británico arrastra violentamente a un manifestante el 30 de enero de 1972 AFP

El conflicto en Irlanda del Norte, conocido en inglés como ‘The Troubles’, había comenzado en 1968 , pero esta masacre fue especialmente relevante para engrosar las filas de los paramilitares del IRA (Ejército Republicano Irlandés). «Fue un día muy intenso emocionalmente», reflexiona en conversación con ABC el historiador irlandés Liam Kennedy, profesor emérito de la Queen’s University de Belfast y autor, entre otros libros, de ‘Who was responsible for The Troubles?’. En aquel momento, Kennedy, que era vicepresidente de la Unión de Estudiantes del University College de Cork, fue testigo de «la narrativa dominante de que el gobierno británico había ordenado el ataque , así que la responsabilidad recayó en el primer ministro británico Ted Heath y en su gobierno».

«Lo que ocurrió fue espantoso, pero yo veía extremadamente improbable que la orden hubiera salido de Londres; era más probable que el regimiento de paracaidistas hubiera perdido el control , lo cual efectivamente sucedió». Las consecuencias fueron graves. «Hubo una gran ola de ira, era el sentimiento dominante, pero creo que ya casi nadie cree que fuera una conspiración desde Downing Street… yo veía a Derek Wilford, comandante de esa sección del regimiento de paracaidistas, como responsable de esa atrocidad, de ese crimen de guerra».

Para Kennedy, «en cierto modo, se podría decir que los asesinatos de Ballymurphy en agosto de 1971 fueron una especie de ensayo general para el Domingo Sangriento». El historiador se refiere a la masacre de diez civiles que murieron durante unas operaciones del mismo regimiento en agosto 1971 en el barrio de Ballymurphy , en Belfast, cuando «el gobierno aplicaba una política de internamiento, sin juicio de por medio, a sospechosos de terrorismo», explica, «que provocó disturbios generalizados».

Una investigación que se hizo pública el año pasado concluyó que las víctimas no estaban involucradas en actividades paramilitares y los declaró inocentes de cualquier acción ilegal

Una investigación hecha pública el año pasado concluyó que las víctimas «no estaban implicadas en actividades paramilitares» y los declaró «inocentes de cualquier acción ilegal». La investigación del ‘Domingo sangriento’, que vio la luz en el 2010, concluyó que « ninguna de las víctimas estaba armada (…)» y «ninguna representaba una amenaza de causar la muerte o lesiones graves. En ningún caso hubo una advertencia antes de que los soldados abrieran fuego». El informe Saville, cuya investigación duró 12 años, provocó la disculpa pública del entonces primer ministro, David Cameron .

Una lección para el Ejército

Lo sucedido «provocó un terrible impacto en la ciudad y aumentó enormemente el reclutamiento para el IRA», dice el escritor, que matiza que «hubo una lucha bastante intensa, incluso antes del Domingo Sangriento, entre el Ejército británico, el IRA oficial y el IRA provisional», una escisión mucho más violenta. « No veo el Domingo Sangriento como un punto de inflexión », ya que «aunque amplificó la confrontación, la senda ya estaba trazada. El IRA provisional quería una guerra a partir de enero de 1970, había una estrategia para lanzar una insurrección armada», reflexiona.

«A veces se presenta el Domingo Sangriento como el comienzo de ‘The Troubles’ pero en realidad, en los dos años anteriores hubo un número significativo de asesinatos atroces por todas partes», dice Kennedy, e incluso se atreve a afirmar que «seguramente, en secreto, el IRA provisional habría estado encantado con el Domingo Sangriento» porque sus filas se engrosaron «considerablemente».

«Los problemas ya eran graves entonces y la situación habría continuado porque la violencia política ya estaba en marcha», asegura el historiador Liam Kennedy

«Mi opinión no es muy popular, pero aunque fue un terrible ejemplo del abuso del poder militar estatal, los británicos aprendieron de ello. Quiero decir que solo hubo un Domingo Sangriento. Y después hubo muchos viernes sangrientos, con terribles bombardeos en Belfast por parte del IRA. Y hubo muchos malditos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes después, pero del lado del Ejército británico, solo hubo un Domingo Sangriento, porque supuso una gran vergüenza y, aunque no lo admitirían, creo que aprendieron mucho del uso excesivo del poder estatal en esa ocasión».

El historiador insiste, en todo caso, en que «los problemas ya eran graves entonces» y «la situación habría continuado porque la violencia política ya estaba en marcha , la tendencia ya estaba establecida». «Fue un uso terrible de poder letal por parte del ejército británico, y como me dijo una vez un periodista amigo mío, 13 personas murieron el Domingo Sangriento, pero muchos más murieron a causa del Domingo Sangriento». No obstante, «me temo que la historia de Irlanda del Norte sin el Domingo Sangriento no habría sido radicalmente distinta. Me gustaría pensar que habría sido diferente, que el conflicto habría terminado antes, pero no lo veo así».

Arte urbano en Londonderry, lugar donde ocurrió la masacre EFE

Robin Percival, miembro fundador de Justice Campaign y primer presidente del Bloody Sunday Trust y del Museum of Free Derry, explica por su parte que «la campaña por la Justicia estaba compuesta principalmente por miembros de las familias de las víctimas, y el fideicomiso se estableció para brindarles apoyo a ellas y a los testigos de la investigación. Estaba compuesto por parientes, personas como yo, que estaban involucradas con la comunidad y que habían estado apoyando activamente la campaña por la justicia y también abogados», detalla.

Percival añade que «después de eso decidimos establecer un museo que reuniera todos los registros sobre el Domingo Sangriento y sobre ese periodo, pero que fuera algo más que recordar el pasado. Queríamos mirar al futuro a través de un proyecto para la transformación de conflictos».

Divisiones profundas

Aquel suceso «fue un tremendo impulso para miles de jóvenes que se unieron al IRA , aumentó la polarización e hizo muy difícil que se crearan las circunstancias para negociar la paz. Fue un evento crítico», dice. Y algo más: «Mucha gente lo ve como el final de un periodo en el que la no violencia era una opción . Hasta ese momento, muchos creían que era posible que el cambio llegara» a través de esta vía pero «dentro de la comunidad, la gente ya no creía que fuera posible lograrlo sin violencia, y muchos de ellos se unieron a los paramilitares». «Como resultado, miles de personas perdieron la vida», en total, más de 3.500.

«Mucha gente lo ve como el final de un periodo en el que la no violencia era una opción», asegura Robin Percival, fundador de Justice Campaign

Este año, el 50 aniversario de los asesinatos se conmemorará con eventos en toda la ciudad , en la que sus habitantes viven «con una mezcla de sentimientos», considera Percival. «Sentimos que la investigación de (Mark) Saville y la disculpa pública hecha por Cameron fueron éxitos importantes », pero también «hay familias defraudadas con el proceso judicial, y la sensación es que nunca hubo realmente una intención seria de llevar a ningún soldado ante la justicia».

«Hay un sentimiento de que hemos logrado mucho y, sin embargo, al final del día, el estado británico se ha protegido a sí mismo para que nadie haya sido detenido. En última instancia, nadie ha tenido que rendir cuentas». Percival añade que, ahora mismo, «Boris Johnson está tratando de aprobar una legislación que evitará cualquier investigación futura sobre lo que sucedió en el conflicto, con propuestas que equivalen a una amnistía total principalmente para los soldados británicos o las agencias de inteligencia británicas, y tanto la comunidad protestante como la católica están unidas contra estas propuestas».

Una unión frágil, ya que la «reconciliación aún está en proceso , hay camino por recorrer», según Percival. Kennedy coincide: en Irlanda del Norte, «las divisiones siguen siendo muy profundas».