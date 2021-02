Doce policías son detenidos por la matanza de 19 migrantes en la frontera mexicana Ciudadanos de países centroamericanos han solicitado pruebas de ADN para verificar si alguno de los muertos pertenezca a su familia

Irving Barrios, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, volvía a dar la orden del arresto sobre 12 policías acusados de participar en el asesinato de 19 posibles migrantes hace trece días. La matanza se produjo en el municipio de Camargo, pegado a Estados Unidos y perteneciente a Tamaulipas, el único estado mexicano en la frontera al que Estados Unidos aconseja no viajar.

Los cuerpos quemados amontonados en dos pick ups con heridas de bala y en su mayoría calcinados parecen ser migrantes que provenían en su mayoría de Guatemala y El Salvador. El fiscal no ha otorgado información sobre la posible participación activa o no de los policías. Por lo visto, otra camioneta logró adentrarse en Estado Unidos y el fiscal ha comunicado que «en alguno de los vehículos iban sujetos armados que daban protección al mencionado grupo». Dos mexicanos, un traficante de migrantes y un guatemalteco se encuentran entre los fallecidos. Ciudadanos de países centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, han solicitado pruebas de ADN para verificar o no que alguno de los muertos pertenezca a su familia.

Olga Sánchez, la ministra de Gobernación de México, avanzó en la jornada previa que se «investigaría si existe responsabilidad de los funcionarios públicos en el caso de los 19 migrantes calcinados». No es la única masacre a la que se enfrenta la zona, que curiosamente no se encuentra en los primeros puestos de asesinatos. A principios de 2019 se localizaron 21 cuerpos, en su mayoría calcinados en el que «todo indicaba que fue un enfrentamiento entre dos grupos», declaró en su momento López Obrador.

Según informa la BBC, la proclamada como Frontera Chica se le considera una «zona de silencio» por los periodistas, distanciados a cientos de kilómetros, con muchas de las noticias sacadas a la luz gracias a las redes sociales por la cantidad de medios locales que se niegan a publicar noticias que impliquen violencia. La propia ONU intervino en 2010 implorando la «búsqueda de verdad, justicia y reparación» para el resarcimiento de las familias de otros 72 migrantes en San Fernando, también en Tamaulipas.