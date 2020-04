EFE | Vídeo: Europa con la vista puesta en la desescalada (AT)

Doce claves sobre la desescalada del confinamiento en Italia La prudencia del Gobierno se debe a que el coronavirus no está controlado y la curva epidémica podría subir rápidamente

La fase 2 que comienza el 4 de mayo en Italia será una apertura gradual y con mucha cautela. La oposición al Ejecutivo la llama «fase uno y medio», porque en su opinión la apertura debió ser más amplia y rápida. Pero la prudencia del Gobierno se debe a que el coronavirus no está controlado y la curva epidémica podría subir rápidamente.

El Gobierno ha reducido las medidas drásticas no porque las condiciones sanitarias permitan una vuelta a la normalidad, sino por el temor a que fueran demasiado pesadas para el país y la economía. De hecho, dentro del Gobierno ha habido diferencias: algunos ministros, como el titular de Economía, se mostraban más aperturistas, mientras otros, caso del ministro de Sanidad, pedían prudencia. Al final, el jefe de Gobierno, Giuseppe Conte, que anoche explicó en rueda de prensa las nuevas medidas, se ha inclinado en general por la línea impuesta por los científicos, partidarios del rigor. Los italianos hubieran querido respuestas más concretas, pero el Ejecutivo prefiere ir paso a paso, según evolucione la epidemia. Por ejemplo, no hay nuevas medidas sobre la escuela: Se hablará en septiembre. Tampoco hay fechas para la apertura de pubs, teatros, cines, discotecas o gimnasios considerados de alto riesgo.

1. Desplazamiento

No se puede salir de casa para ir donde uno quiere. Solo se permite el desplazamiento dentro de la región. Es obligatoria la autocertificación: en un folio, cuyo modelo se puede descargar de la web ministerio del Interior, se hace constar nombre, dirección, destino y motivo del desplazamiento. Con la autocertificación se busca un efecto psicológico: evitar que, al relajarse las duras medidas, los italianos piensen que se puede reiniciar la vida anterior a la pandemia. Hasta ahora había tres motivaciones para justificar un desplazamiento (trabajo, salud y estado de necesidad), ahora se añade una cuarta: se podrá visitar a parientes cercanos, padres, hermanos, abuelos. Pero se prohíben las reuniones familiares, incluso en la casa. Sobre todo para proteger a los ancianos, se prescribe el uso de la mascarilla. Quedan prohibidas reuniones o encuentros entre amigos aunque sea en lugar público. El desplazamiento a otras regiones solo es posible por razones laborales o de salud. Se puede viajar a la segunda residencia si está dentro de la propia región

2. Actividades motoras

Hasta ahora solo era posible hacer paseos o jogging en la proximidad del domicilio. A partir del 4 de mayo se podrá hacer footing o ir en bici en toda la ciudad. Será necesario estar siempre solo o mantener la distancia de seguridad de al menos un metro, con la única excepción de las personas que viven en la misma casa. La distancia será de dos metros si se hace una actividad deportiva más intensa. La regla de la distancia también se aplica a los jardines públicos, que tendrán entradas limitadas. Es posible realizar actividad física con niños o caminar con personas que no son autosuficientes.

3. El deporte

Los atletas profesionales y aficionados pueden reanudar el entrenamiento a puerta cerrada y de forma individual. A partir del 18 de mayo pueden entrenarse los atletas de deportes de equipo. Para actividades deportivas, la distancia mínima prevista es de dos metros. No hay ninguna fecha prevista para la reanudación del campeonato de fútbol. Conte anunció que en los próximos días el ministro del Deporte mantendrá contactos con la Federación.

4. Comida para llevar

Es una de las nuevas actividades previstas en el decreto del gobierno. Restaurantes, bares, pastelerías o heladerías pueden, a partir del 4 de mayo, recibir órdenes para entrega a domicilio o servir a clientes individualmente comida para llevar. Será necesario hacer fila manteniendo las distancias, entrar con mascarilla, retirar la comida y llevársela fuera. No se podrá consumir en las proximidades del local sino en casa.

5. Bares y restaurantes

Su apertura será el 1 de junio, si no ha subido la curva de los contagios. Serán rígidas las medidas de seguridad: un metro de distancia a la barra del bar y dos metros entre las mesas en los restaurantes. Camareros con guantes y mascarilla. La entrada y salida estarán diferenciadas; preferiblemente pagos digitales en la mesa, con especial atención a la limpieza y desinfección.

6. Actividades productivas

El día 4 se iniciarán las actividades productivas, comenzando en empresas manufactureras especialmente las dedicadas a la exportación, constructoras y el comercio al por mayor que surte a esos sectores. Algunas empresas que ya estén preparadas podrán reiniciar su actividad este mismo lunes, con una comunicación previa al delegado del gobierno. Para todos los lugares de trabajo se han establecido protocolos de seguridad: distanciamiento social, mascarillas, limpieza, higiene, turnos…

7. Tiendas

Hasta el 18 de mayo, no abrirán las tiendas y negocios al por menor. El comité técnico científico ha querido disponer de otras dos semanas más, tras la relajación de medidas del 4 de mayo, para analizar si la contención de la epidemia se mantiene. Se deberán seguir también rígidas medidas: Desinfección de locales, distanciamiento social, un solo cliente en lugares de menos de 40 metros y gel desinfectante.

8. Museos y exposiciones

Reabren los museos, exposiciones, bibliotecas y lugares culturales donde sea posible organizar la visita con distanciamiento social. Los ingresos serán en fila, controlados y limitados.

9. Misas y funerales

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) había pedido la reanudación de los servicios religiosos, observando un protocolo de seguridad. Pero la comisión técnico científica, casi por unanimidad, solo acogió en parte la petición de los obispos. A partir del 4 de mayo, se podrán celebrar funerales, pero solo en presencia de familiares cercanos (parientes de primer o segundo grado), con un límite de 15 personas, manteniendo la distancia de seguridad. Es obligatoria la mascarilla. Ha sido profundo el malestar de la CEI por no haber escuchado su petición: en un comunicado expresaron su protesta, por considerar que «se viola la libertad de culto». Conte prometió estudiar nuevos protocolos para los servicios religiosos, pero los expertos consideran que el riesgo es alto hasta el 25 de mayo.

10. Transportes

Autobuses y metro no deben ir nunca con gente masificada. Se deberá viajar con mascarilla. Los asientos se deben utilizar alternados, para garantizar la distancia de un metro. En estaciones de tren y aeropuertos los viajeros se deben someter a la medición de la temperatura con termoscanner. No podrá entrar quien tenga más de 37,5 grados. Para evitar el uso excesivo de los transportes públicos, se incentiva el uso de vehículos privados y bicicletas eléctricas. Los horarios de las empresas y oficinas modificarán sus horarios, para que las entradas y salidas sean escalonadas, con aperturas en horas nocturnas y fines de semana.

11. Peluquerías y centros de estética

Peluquerías, centros de estética y de masajes están entre las últimas actividades que abrirán. Deben esperar, si todo va bien, al 1º de junio. Las actividades en las que hay un contacto directo entre cliente y personal de servicio se consideran de alto riesgo. Las medidas de protección serán muy rígidas: Desinfección del local, mascarillas y guantes para clientes y personal de servicio y material utilizable una sola vez

12. Mascarillas

Son obligatorias en lugares cerrados abiertos al publico, en medios de transportes y en todas las ocasiones en que no sea posible garantizar continuamente el mantenimiento de la distancia de seguridad. No son obligatorias para los niños menores de seis años ni para las personas con formas de discapacidad que no son compatibles con el uso continuo de la mascarilla. Es obvio que la gente deberá llevar consigo una mascarilla para poder utilizarla en cualquier eventualidad. El precio máximo fijado para una mascarilla quirúrgica es de 0,50 euros. Ninguna clase de mascarilla tendrá el recargo del IVA.