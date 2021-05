La división interna en la Administración Biden se intensifica ante el conflicto árabe-israelí Las corrientes izquierdistas demócratas han dejado claro su malestar con la reacción de EE.UU. y su escaso apoyo a la causa palestina mientras que el sector moderado ha mostrado un apoyo tan férreo a Israel como el del presidente

EE.UU. continua sin dar pasos decisivos en la crisis. Ayer estaba previsto que llegara a Israel el diplomático enviado por la Administración Biden para el conflicto, Hady Amr, con mucha experiencia en la región, pero con bajo rango dentro del Departamento de Estado (su cargo es subsecretario asistente).

Mientras tanto, en Nueva York, la delegación estadounidense bloqueó una propuesta para una tercera reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que hubiera sido la tercera en la semana. En las dos anteriores, a puerta cerrada, el de EE.UU. era el único voto contrario entre los 15 miembros para emitir un comunicado conjunto para reconducir la crisis. Se espera que el organismo con más poder en la ONU se reúna mañana en una sesión pública.

El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró el jueves que EE.UU. ve con buenos ojos «una discusión abierta» sobre la crisis en la sede de la ONU, pero que es mejor esperar un poco más «para dar tiempo a que la diplomacia surta efecto y ver si tenemos una desescalada real».

La Administración Biden asegura que mantiene contactos intensos tanto con israelíes como palestinos. Entre otros, una conversación del presidente Joe Biden con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Su Gobierno ha reafirmado su apoyo «inquebrantable» a Israel, a la vez que ha exigido calma y que se proteja la vida de civiles.

Rashida Tlaib: «los palestinos no se irán a ningún lado, no importa cuánto dinero mandéis alGobierno de ‘apartheid’ de Israel».

Biden, sin embargo, se enfrenta a una división interna al respecto. Las corrientes izquierdistas demócratas han dejado claro su malestar con la reacción de EE.UU. y su escaso apoyo a la causa palestina. En una sesión del jueves por la noche en la Cámara de Representantes, diputados de ese ala, como Rashida Tlaib, criticaron con dureza que la Administración Biden «no reconozca el ataque a familias palestinas, no haga mención de niños detenidos y asesinados» y aseguró que «los palestinos no se irán a ningún lado, no importa cuánto dinero mandéis al Gobierno de ‘apartheid’ de Israel».

Otras diputadas izquierdistas -a las que Donald Trump calificó como ‘The Squad’, ‘La patrulla’- mostraron la misma opinión. Alexandria Ocasio-Cortez defendió que si Israel tiene derecho a defenderse, una posición en la que insiste la Administración Biden por el lanzamiento de cohetes de Hamás, «los palestinos tienen derecho a sobrevivir» y denunció un «desequilibrio de poder» entre ambos bandos.

Sin embargo, otros diputados demócratas, del sector moderado, mostraron un apoyo tan férreo a Israel como el de la Administración Biden. Por ejemplo, Debbie Wasserman-Schutz culpó a Hamás y a la jihad islámica de la situación y Josh Gottheimer criticó que «aquí nadie debería crear excusas para una organización terrorista», en referencia a Hamás.