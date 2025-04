Toma de posesión de Biden, en directo | Biden ya ha entrado en la Casa Blanca con su familia

Joe Biden es ya el presidente número 46 de Estados Unidos . A mediodía ( las 18.00 en la España peninsular) tras jurar el cargo ante el Capitolio .

Por primera vez en 150 años, el presidente saliente se ha negado a recibirle y estar presente en las ceremonias protocolarias. Donald Trump , tras perder las elecciones y no admitir su derrota. Unas horas antes del comienzo del acto en el Capitolio, el presidente saliente abandonó la Casa Blanca y se dirigió en helicóptero a la base aérea de Andrews, en Maryland, donde pronunció sus últimas palabras en ejercicio del cargo antes de tomar el Air Force One con rumbo a Florida . «Volveré de un modo u otro», aseguró.

En sus últimas horas en la presidencia, Trump sigue emitiendo decretos y tomando decisiones, como una esperada ronda de indultos .

Debido a la pandemia y la insurrección violenta del 6 de enero, que provocó cinco muertos, las medidas de seguridad en Washington son excepcionales, con 20.000 soldados desplegados y un perímetro sellado alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio.

Joe Biden se dispone a ir a misa con su mujer y la futura vicepresidenta, Kamala Harris. El presidente entrante acude a la catedral de San Mateo , cerca de la Casa Blanca, desde la Casa Blair, donde ha pasado la noche. Así comienza su agenda, y no va a ir a la Casa Blanca antes de jurar el cargo porque Trump no le ha invitado . Biden es el primer presidente católico desde John Kennedy , y es practicante, yendo a misa los domingos.

Donald Trump se ha ido ya de la Casa Blanca. Acaba de salir a las 08:14 con la primera dama y se ha subido al helicóptero Marine One.

Donald Trump , acompañado de su esposa Melania, sale de la Casa Blanca en el Marine One, que emprende vuelo hacia la base de Andrews (Maryland), para desde allí viajar a Florida .

Donald Trump sobrevuela ahora Washington, de camino a la base de Andrews (Maryland), desde donde volará en el Air Force One a Palm Beach (Florida).

Llega Trump a la base de Andrews con su mujer. Enfervorecida ovación de sus partidarios. Suenan 21 salvas de artillería. Suena el himno «hail to the chief». «Te amamos», le gritan a Trump.

Donald Trump le da las gracias a su personal y a su familia, que está aquí al completo. «Ha sido algo muy especial, hemos conseguido muchísimo», dice. Invita a la primera dama a decir unas palabras, algo que no suele hacer. «Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias, y a esta maravillosa nación», dice Melania Trump.

Donald Trump se atribuye un milagro: «Desarrollamos una vacuna en nueve meses, y no en nueve años». Añade: «Hemos trabajado duro, hemos echado el resto. En un mes, cuando estemos en Florida, nos miraremos y no podremos decir que no trabajamos duro. Tuvimos 74 millones de votos, un récord para un presidente en activo».

El presidente y su esposa, Melania, suben al Air Force One. Foto: AFP

A las 08:48 Donald Trump se ha ido de Washington en el avión Air Force One . Pero sigue siendo presidente hasta mediodía, es decir, tres horas más. A las 11:00 está previsto que llegue a Florida , y entrará en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, siendo aún presidente.

Justo en el momento en el que Donald y Melania Trump desaparecían de la imagen tras subir la escalerilla del avión presidencial Air Force One, Joe y Jill Biden aparecían en escena en el centro de Washington . La próxima pareja presidencial emergía, casi en un movimiento coreografiado, de la residencia oficial Blair House, donde han pasado la noche. Después de un corto viaje en coche por un Washington tomado por las fuerzas de seguridad, los Biden acaban de llegar a la catedral de San Mateo Apóstol, donde unos minutos antes han entrado la próxima vicepresidenta, Kamala Harris, y su marido, Doug Emhoff.

El avión Air Force One despega de la base de Andrews con el presidente, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, a las 08:59. Suena en los altavoces de la base aérea de Andrews la canción de Frank Sinatra « My way » («A mi manera»). El avión ha despegado justo cuando Sinatra cantaba el último verso de la canción. El avión de Trump se ha ido, y la base de Andrews está en silencio.

Donald Trump sí le ha dejado una carta a Joe Biden. Es tradición entre presidentes dejar una nota en el escritorio del Despacho Oval con buenos deseos y consejos. Trump se ha negado a participar en el traspaso de poderes, por lo que no estaba claro si iba a dejar esa nota. Finalmente sí lo ha hecho, como hizo Obama con él.

Biden ha tenido una vida marcada por la tragedia . Su primera mujer y su tercera hija fallecieron en un accidente de tráfico pocas semanas después de ganar su primera elección a senador, cuando solo tenía 29 años. En el coche también iban sus dos hijos mayores, Beau y Hunter, que resultaron heridos. Beau, el heredero político de Biden, fiscal general de Delaware y con una carrera política prometedora por delante, falleció en 2015 por un cáncer. Biden siempre ha defendido que estos dramas familiares no le han hecho cuestionar su fe, sino que esta ha sido su «roca» para seguir adelante.

En este momento, están limpiando la Casa Blanca . Aunque Biden todavía no es presidente, sus enseres ya están siendo descargados. Además, se aplican los protocolos de desinfección por el coronavirus.

Donald Trump acaba de aterrizar en Palm Beach . El Air Force One ha tocado tierra a las 10:54. Iban abordo el todavía presidente, su mujer y sus hijos y yernos. Le acompaña Dan Scavino , que le llevaba las redes antes de que le expulsaran de todas ellas . A Trump le queda una hora como presidente.

Último vuelo del Air Force One de Trump. El avión presidencial ha sobrevolado la mansión de Mar-a-Lago, donde reside ya Trump, que se ve en esta imagen.

La cantante de origen puertorriqueño Jennifer López ha cantado desde la escalinata del Capitolio «This land is your land» y ha gritado en español parte de la jura de lealtad a EE.UU.: «Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos».

«Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia -asegura Biden-. La voluntad del pueblo ha sido atendida. Hemos aprendido otra vez que la democracia es preciosa».

Continúa Biden: «Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y que son reales. Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal americano de que todos hemos sidos creados iguales, y de la cruda realidad de que el racismo, el nativismo, el miedo, la demonización nos ha destrozado desde hace mucho».

El nuevo presidente de EE.UU. se compromete a ser el «presidente de todos los estadounidenses», también de los que no le votaron. «Lucharé tan duro por aquellos queno me apoyaron como por aquellos que lo hicieron», afirma.

Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , hablaba de «un nuevo amanecer» en Estados Unidos, y el Parlamento Europeo debatía esperanzado sobre el cambio de rumbo en las relaciones con EE.UU. tras los años del Gobierno de Trump, el presidente, Joe Biden , no ha mencionado explícitamente a sus aliados europeos en su discurso de investidura . En cambio, sí ha hecho referencia al regreso de EE.UU. a la senda del multilateralismo, afirmando que «reparará las alianzas» tradicionales del país y «se relacionará una vez más con el mundo».

Escúchenme claramente. El desacuerdo no debe conducir a la desunión. Lo prometo. Seré presidente de todos los estadounidenses. Lucharé tanto por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron.

Después de cuatro años, Joe Biden ha sucedido este 20 de enero a Donald Trump como el presidente número 46 de Estados Unidos. En la ceremonia de investidura más extraña que se recuerda por la pandemia y ante el temor a una revuelta violenta de los partidarios del presidente saliente Donald Trump, Biden ha insistido en que gobernará para toda la nación, no solo para sus partidarios. Aquí, las principales frases de su discurso:

En su primer momento de trabajo en el Despacho Oval, el nuevo presidente se refirió a la carta que Trump le dejó en la Casa Blanca -como es tradicional entre presidentes- y aseguró que su antecesor fue «muy generoso». Pero dijo que no desvelaría el contenido por ser un asunto «privado».

Como estaba previsto, Joe Biden no ha tardado ni un minuto en comenzar a dar un giro a la política de su antecesor, Donald Trump. Pocas horas después de jurar su cargo como presidente de EE.UU., Biden se plantó en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a una pila de órdenes ejecutivas, que comenzó a firmar delante de los medios. No hay tiempo que perder», aseguró mientras comenzaba a estampar su firma en 17 decretos presidenciales. La primera que aprobó tiene que ver con la obligación del uso de mascarilla en entidades federales y en viajes interestales. El resto de decretos, que ya adelantó su equipo de transición , afectan a asuntos como una agresiva reforma migratoria, la reincorporación al acuerdo de París sobre cambio climático o medidas económicas para paliar la crisis económica provocada por la pandemia.