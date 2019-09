Un diputado británico se hace viral por arrellanarse en el asiento durante el debate en el Parlamento

Su imagen se ha hecho viral, ha dado lugar a todo tipo de memes y ha servido una vez más como ejemplo de la mezcolanza de soberbia y espectáculo de las que se acostumbra a hacer gala durante las sesiones del Parlamento británico, en cuyo seno se celebró uno de los debates más importantes de su historia reciente.

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, defensor incondicional de un Brexit duro, dio ayer la vuelta al mundo tras quedarse repantingado varios minutos en uno de los bancos de la Cámara de los Comunes –la cuál preside– durante la intervención de los parlamentarios.

La arrogancia de su actitud suscitó de inmediato las críticas de buena parte de la oposición, que reprobaron en las redes un comportamiento que tacharon de desconsiderado e irrespetuoso. La parlamentaria laborista Anna Turley, por ejemplo, se dirigió a él afeándole su «desprecio y altanería» hacia la Cámara.

Indiferente a los comentarios, Rees-Mogg, quien encarna la más viva imagen del caballero inglés, permaneció en la misma posición hasta el inicio de la votación, cuando reapareció ya incorporado en su asiento.

I know I'm late with this. pic.twitter.com/S3rsnddfee