Dimite el ministro de Sanidad británico tras el 'affaire' con su asesora en la oficina

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha dimitido este sábado después de que el viernes el diario 'The Sun' hiciera públicas unas imágenes del pasado 6 de mayo en las que se besa y abraza con una asesora de su departamento con la que mantuvo una relación extramarital mientras en el país las reglas para evitar la propagación del Covid-19 obligaban a «mantenerse al menos a dos metros de distancia de las personas con las que no se vive» así como «evitar el contacto directo y el contacto cara a cara» entre personas «no convivientes». «Quienes creamos las normas debemos atenernos a ellas, y es por ello que debo dimitir», declaró Hancock, casado y con tres hijos, al igual que su amante, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. «Entiendo los enormes sacrificios que todo el mundo en este país ha hecho», exclamó el político, que aprovechó para agradecer el trabajo del personal del NHS (el sistema nacional de salud, por sus siglas en inglés), así como a las personas involucradas en el programa de vacunación, que calificó como «uno de los más rápidos del mundo» y en general, a toda la población.

Disculpas

En una carta dirigida al primer ministro, Boris Johnson , detalló además que lo último que desea es que su «vida privada distraiga la atención» de lo verdaderamente importante, que es liberar al Reino Unido de la pandemia y pidió disculpas a la ciudadanía una vez más «por haber roto» las normas sobre el distanciamiento social y a su familia por «hacerles pasar por esto». «En este momento también necesito estar con mis hijos», afirmó. El ahora exministro agradeció a Johnson su «inquebrantable apoyo», su «liderazgo» y su «optimismo» y dijo que había sido «el honor de su vida» haber trabajado como ministro de Sanidad en su Ejecutivo. El 'premier' respondió que debe dejar el cargo sintiéndose «orgulloso» de lo que conseguido, no solo con respecto a la pandemia, sino a su trabajo antes de esta emergencia sanitaria.

Tanto el Partido Laborista, que acusó a Hancock de «abuso de poder» y «conflicto de interés», como una asociación de familiares de víctimas del Covid-19 y algunos diputados conservadores habían exigido su despido o, en su defecto, su dimisión. Este sábado, el hasta ahora responsable de Sanidad vio como 'The Sun' publicaba ya no solo las fotos de su encuentro con su asesora Gina Coladangelo , sino además un trozo del vídeo de donde fueron sacadas, que fue grabado por las cámaras de seguridad de su propio despacho. Coladangelo ejercía como directora de marketing de la cadena Oliver Bonas, propiedad de su marido, Oliver Tress, cuando fue nombrada asesora no remunerada del ministerio y posteriormente directora no ejecutiva, un puesto a tiempo parcial remunerado con 15.000 libras esterlinas anuales.

«Matt Hancock hace lo correcto al dimitir. Pero Boris Johnson debería haberlo despedido», tuiteó el líder laborista, Keir Starmer , mientras que Jonathan Ashworth, secretario de salud en la sombra de la formación política, se preguntó: «¿Por qué Boris Johnson no tuvo las agallas para despedirlo y por qué dijo que el asunto estaba cerrado?» y añadió que Johnson «ha demostrado que no tiene ninguna de las cualidades de liderazgo que se requieren en un primer ministro».

Hancock lleva varias semanas en el ojo del huracán por la supuesta mala gestión de la pandemia, y el ex mano derecha de Johnson y asesor estrella caído en desgracia, Dominic Cummings , afirmó que había instado al primer ministro a despedir al ministro hasta en veinte ocasiones, por supuestamente mentir sobre lo sucedido en las residencias de ancianos, así como sobre los test de coronavirus, los equipos de protección y otros aspectos relacionados con la crisis provocada por el virus.

