Dimite la ministra alemana de Familia por sospecha de plagio El trabajo doctoral fue objeto de una revisión en febrero de 2019, de la que no resultó una denuncia, pero el año pasado varios medios de comunicación volvieron a estudiar el texto y a reprochar a Giffey la presencia de párrafos sin cita

Rosalía Sánchez SEGUIR CORRESPONSAL EN BERLÍN Actualizado: 19/05/2021 13:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Mantengo mi declaración de haber hecho mi tesis con el mayor rigor posible. Lamento si cometí errores», sigue manteniendo la ministra de Familia alemana, Franziska Giffey, que sin embargo ha presentado esta mañana su dimisión, ante la insistencia de las acusaciones y para preservar la credibilidad de su cargo. La canciller Merkel ha aceptado su dimisión expresando «gran pesar» y «gran respeto a la decisión». La socialdemócrata Giffey se someterá al juicio de los votantes y desea presentarse a la Cámara de Representantes en las listas de su partido en Berlín.

El trabajo doctoral de Giffey, titulado 'El camino de Europa hacia los ciudadanos: la política de la Comisión Europea sobre la participación de la sociedad civil', fue objeto de una revisión en febrero de 2019, de la que no resultó una denuncia, pero el año pasado varios medios de comunicación volvieron a estudiar el texto y a reprochar a Giffey la presencia de párrafos sin cita.

« En los últimos días se han renovado las discusiones sobre mi tesis de 2010. Después de que la Universidad Libre de Berlín realizara una segunda revisión del trabajo en 2019 y tomara la decisión de no retirar el título, el procedimiento se reabrió en 2020. Esto sucedió más de un año después del acto administrativo final y legalmente vinculante de 2019», se ha defendido la ya exministra en el comunicado de anuncio de su decisión. «Después de eso, declaré que no volvería a utilizar mi título de doctora, independientemente del resultado del procedimiento. El comité recién nombrado ha completado su informe de prueba. La Universidad Libre de Berlín me dio la oportunidad de hacer una declaración hasta principios de junio, que voy a aprovechar. A partir de entonces, debe completarse el procedimiento en curso», ha descrito sus próximos pasos a seguir, sin que el asunto afecte ya a la credibilidad del Ministerio.

«He decidido pedirle a la Canciller Federal que comunique al Presidente Federal mi cese en el cargo de Ministra Federal de Familia, Personas Mayores, Mujer y Juventud»

«Los miembros del gobierno federal, mi partido y el público tienen todo el derecho a la claridad», concluye su declaración, «por lo tanto he decidido pedirle a la Canciller Federal que comunique al Presidente Federal mi cese en el cargo de Ministra Federal de Familia, Personas Mayores, Mujer y Juventud».

Giffey siempre ha defendido que « escribí mi trabajo con lo mejor de mi conocimiento y creencia, como pensé que era correcto hace 12 años y coordinado con el apoyo académico de mi trabajo por una cátedra en el Departamento de Ciencias Políticas en el Universidad Libre de Berlín». «Me arrepiento de haber cometido errores. Si, en su tercera revisión de mi trabajo, la Universidad Libre llega a la conclusión de que revocará mi título, aceptaré esta decisión. Ya estoy sacando las conclusiones de los estresantes procedimientos en curso. Mantengo mi palabra», ha dicho.

Su círculo de colaboradores explica que cuando escribió su tesis los estándares eran muy diferentes a los empleados actualmente en la universidad alemana, en la que desde el primer curso todos los trabajos se entregan en formato digitalizado y son sometidos a programas de búsqueda de plagio, que llega a considerarse, dependiendo de cada universidad, incluso con un 20% de párrafos textuales de otros trabajos aunque sean estos correctamente citados.

«Orgullosa de mi trabajo en el gobierno»

«Estoy orgullosa de lo que he logrado en más de tres años de trabajo gubernamental. Junto con mi personal, la canciller, mis colegas en el gabinete y los miembros del Bundestag de los grupos parlamentarios de la gran coalición, he logrado cumplir con todos los objetivos de mi departamento y me gustaría agradecer a todos los que me ayudaron por su apoyo y su buena cooperación», ha manifestado.

El SPD de Berlín «ahora va a la campaña electoral con una de las principales candidatas que concentrará todas sus fuerzas en las cuestiones locales», ha reaccionado el líder del partido regional Raed Saleh, que considera que «con su renuncia, Giffey ha demostrado que cumple su palabra y ha contribuido así a definir los más altos estándares de integridad política».

En cuanto a su sustitución al frente del Ministerio y de acuerdo con la regla de representación del gobierno federal, las tareas de Giffey podrían ser asumidas por la ministra de Educación, la conservadora Anja Karliczek, pero el SPD ya ha anunciado que está buscando a alguien de su propio partido y que tanto el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, como la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, podrían hacerse cargo por el resto de legislatura, hasta las generales del 26 de septiembre.