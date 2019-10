Las diferencias entre el acuerdo para el Brexit de Boris Johnson y el de Theresa May

El plan de Johnson

Boris Johnson, este jueves en Bruselas - Reuters

Fórmula permanente para la frontera

El «Protocolo Irlandés» ya no es un elemento de salvaguarda, pensado para ser usado solo como red de seguridad en caso de que no haya un acuerdo futuro sobre las relaciones económicas, sino que será permanente, mientras la Asamblea regional de Irlanda del Norte lo decida. Cada cuatro años se votará y, si obtiene mayoría simple, se prorrogará por otros cuatro años. En caso de que sea una mayoría ampliada, con votos de las dos comunidades (católica y protestante), será por ocho años. Si no se renovase, habría un periodo de dos años para negociar la nueva fórmula que lo sustituiría.

Aduanas en Irlanda del Norte

Habrá un control de aduanas, que seguirá los protocolos europeos, en los puertos de entrada a Irlanda del Norte, para controlar las mercancías declaradas como destinadas a la vecina Irlanda, incluso si vienen de otras partes del Reino Unido. La lista de los productos que seran sometidos a este control ioncluye prácticamente todo.