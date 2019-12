La UE dice estar preparada para la «desconexión» el 31 de enero a medianoche El francés Michel Barnier será el negociador europeo para acordar la nueva relación con el Reino Unido

Esta vez ni siquiera se ha disimulado el alivio con el que la victoria de Boris Johnson ha sido recibida en Bruselas, porque significa que ya no habrá nuevas prórrogas del Brexit. Pero los expertos advierten que la negociación de la relación futura puede ser mucho más complicada que la que se ha vivido en estos últimos tres años.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue el primero en publicar un comentario nada más confirmarse que Johnson había logrado una mayoría. «Estamos preparados para los siguientes pasos y esperamos una votación lo antes posible en el Parlamento británico para ratificar el acuerdo del Brexit», Michel subrayaba en efecto que la UE intentará «una estrecha cooperación futura con el Reino Unido».

Los jefes de Estado o de Gobierno han aprovechado la reunión que han mantenido estos dos días y a la que ya no ha asistido Boris Johnson, para ratificar al francés Michel Barnier como el negociador europeo para este periodo que se abrirá el 31 de enero a las 12 de la noche hora de Bruselas, cuando se produzca la desconexión efectiva.

La declaración oficial del Consejo subraya que la UE «reitera su compromiso con la salida ordenada sobre la base del acuerdo de retirada y pide su ratificación de acuerdo con los plazos y su implementación efectiva. El Consejo Europeo confirma su deseo de establecer una relación futura lo más estrecha posible con el Reino Unido en línea con la Declaración Política».

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue un poco más pragmática y dijo que «lo primero es felicitar al ganador y hablar con el primer ministro Johnson para reconfirmar los pasos a seguir». En efecto, el acuerdo prevé un periodo transitorio hasta final de 2020 en el que la legislación europea seguirá estando vigente en el Reino Unido –aunque el país ya estará definitivamente fuera de las instituciones- para dar tiempo a que se llegue a un acuerdo completo sobre la convivencia futura. Puesto que este proceso se prevé muy espinoso, porque aquí es donde se verá mejor la desventaja de haber abandonado el mercado único, la parte europea no descarta que Londres vuelva a pedir una prórroga de este periodo transitorio, para lo que tiene de plazo hasta comienzos del verano. Cuando le preguntaron al presidente francés, Emmanuel Macron sobre la posibilidad de completar la negociación en solo once meses respondió que «la experiencia nos dice que no podemos descartar los retrasos».

Macron espera que Gran Bretaña sea en el futuro un país «aliado amigo y extremadamente cercano» que se someterá a una «convergencia reglamentaria» con la UE de modo que «cuanto más ambicioso sea el acuerdo comercial futuro, más amplia debe de ser la convergencia». Sin embargo, el francés recordó que Europa no aceptará que el Reino Unido se convierta en una especie de paraíso fiscal para hacer la competencia a las empresas europeas y pretenda luego poder tener acceso al mercado único. «Ha llegado el tiempo de la claridad», El presidente francés mencionó algunos de los aspectos en los que espera que la cooperación con el Reino Unido sea especialmente cercana, como la seguridad y defensa, y señaló que pese a todo habrá siempre «un vínculo especial, muy especial, con el Reino Unido». En cuanto al problema escocés y la victoria clara de los nacionalistas que quieren permanecer en Europa, el francés dijo que «hay que tratar las cosas en el buen orden. No me corresponde a mí comentar un asunto de política doméstica británica. En efecto vemos que en algunas partes del Reino Unido hay una fuerte voluntad de seguir en la Unión Europea» que a su juicio debe expresarse «en el marco constitucional previsto» aunque desde el punto de vista europeo «la voluntad para nosotros es negociar con el Estado soberano, que es el Reino Unido».

La salida del Reino Unido supone también su desconexión de las instituciones europeas. En esta Comisión ya no habían enviado ningún candidato a comisario, a pesar de que la legislación les obligaba a ello y el ejecutivo comunitario no ha tenido más remedio que iniciar un procedimiento de infracción, que de todos modos decaerá el 31 de enero. También abandonarán sus escaños los 73 miembros del Parlamento Europeo que fueron elegidos en mayo sabiendo que su presencia era más que temporal. Solo se reemplazará una parte de esos diputados (27) entre los países que habían perdido más escaños en el último reparto, pero el único grupo que sale ganando es el Popular, que aumenta cinco escaños. Los socialistas tendrán 4 nuevos diputados, pero no compensan los otros 10 laboristas que se van. El otro beneficiado es el grupo «Identidad y Democracia« de los nacional-populistas que reúne a la Liga italiana, la Unión Nacional francesa y Alternativa para Alemania entre otros, que se convierte en el cuarto grupo de la Cámara y adelanta incluso a los Verdes. Los últimos tres años han mantenido a la UE completamente bloqueada desgastándose en torno a este lamentable asunto. Las estructuras de la Unión respirarán aliviadas por el fin de este culebrón tan desagradable que no beneficiaba a nadie.