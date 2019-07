Detienen en Luisiana a un imitador de la joven que lamió un helado y lo devolvió al congelador

Un hombre se enfrenta a cargos por lamer un recipiente de helado y ponerlo de nuevo en el congelador de una tienda en Luisiana (EE.UU.).

Según la oficina del Sheriff de Assumption Parish, Lenise Martin III fue grabado lamiendo el helado y pasando sus dedos por el recipiente antes de devolverlo. El vídeo ha sido compartido en Twitter, provocando la indignación de varios usuarios.

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better🤦🏽‍♀️@ILoveBlueBell@WAFB@Kiran_WAFBpic.twitter.com/TKX0jUikok