Donald Trump Los desprecios del presidente a las precauciones ante el Covid La ola de positivos en el entorno político del presidente y su «paseíllo» en coche frente al hospital levanta una nueva polémica

Javier Ansorena Corresponsal en Nueva York Actualizado: 06/10/2020 12:36h

«He aprendido mucho sobre covid. Lo he hecho yendo de verdad a la escuela», aseguraba Donald Trump en un vídeo compartido el domingo por la tarde en redes sociales con sus seguidores. El presidente de EE.UU. se refería a su estancia en el hospital Walter Reed de Washington, donde se recupera del Covid-19 que le fue diagnosticado el pasado viernes. «Esta es la verdadera escuela. Y lo entiendo», dijo sobre el virus. De forma sorprendente, justo después, se subía a un vehículo blindado, acompañado por agentes del Servicio Secreto, y se paseaba delante de los seguidores que se concentran a las afueras del hospital. Trump, protegido con una mascarilla, saludó con la mano y aplaudió a sus incondicionales. Al día siguiente, en la tarde del lunes, salía del hospital para continuar su recuperación en la Casa Blanca. Volvió a mostrar a todo EE.UU., pendiente de la pantalla de televisión, lo que había aprendido estos días y se quitó la mascarilla en la residencia presidencial para posar ante los fotógrafos.

Las críticas al 'paseíllo' de Trump fueron inmediatas y feroces. El presidente de EE.UU. se saltaba la cuarentena y se metía en un coche con acompañantes para dar una imagen de fortaleza y, claro, copar la atención de los medios. «Todas las personas que están en el vehículo en ese paseo presidencial completamente innecesario tienen ahora que cumplir una cuarentena de 14 días», reaccionó en Twitter el doctor James Phillips, que trabaja en el mismo hospital en el que Trump se recupera. «Podrían enfermar. Podrían morir. Por teatro político. Comandados por Trump a poner sus vidas en peligro por teatro. Es una locura».

«Eso nunca debería haber ocurrido», dijo a la CNN un miembro no identificado del Servicio Secreto que trabaja para la familia presidencial. Este verano, varios miembros de este cuerpo de seguridad han dado positivo por covid tras acompañar al presidente en mítines donde no se cumplían los requisitos habituales sobre covid. En su vídeo, Trump también dijo que había visitado en el hospital -un centro militar- a soldados en convalecencia y a personal de emergencias que están siendo tratados, aunque no hay detalles sobre qué seguridad se mantuvo en esas visitas ni qué formato tuvieron.

Las directivas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la autoridad médica del Gobierno de EE.UU., establece que solo se debe mover a los pacientes de covid para «procedimientos médicos esenciales». Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca, defendió que el paseo fue una decisión de «última hora», que contó con el beneplácito del equipo médico y para el que se tomaron «medidas apropiadas de seguridad», aunque no detalló cuáles.

Más allá de la seguridad de los agentes, del personal médico y del resto de acompañantes de Trump, el episodio simboliza el desprecio de Trump, de los altos cargos de la Casa Blanca y de su campaña por las medidas de precaución que su misma Administración recomienda. La consecuencia más evidente es la oleada de contagios que sufre el círculo íntimo del presidente, que ayer sumó varios nuevos positivos. El más relevante, el de Kayleigh McEnany, jefa de Prensa de la Casa Blanca.

Trump, deseoso de dejar de lado la factura de la pandemia -210.000 muertos y millones de empleos destruidos en EE.UU.- ha actuado como si no tuviera importancia. Nada más comenzar el levantamiento de restricciones en junio, organizó un mitin multitudinario en un lugar cerrado en Tulsa (Oklahoma). Uno de los asistentes, el ex candidato presidencial Herman Caine, murió semanas después por covid. Después de pasar el verano sin apenas mítines, Trump los recuperó tras la convención de agosto. Han sido eventos con miles de personas, en ocasiones contra las normas locales sobre concentración de personas, donde no se ha exigido ni mascarilla ni distancia personal. El último fue en Duluth (Minnesota) el pasado miércoles por la noche y para entonces Trump podría haber estado ya contagiado. Varios altos cargos republicanos están en cuarentena desde entonces y las autoridades locales han pedido a todo aquel que asistió al acto que se aísle en su domicilio.

Trump también ha rehusado usar la mascarilla a pesar de que su Administración la recomienda desde principios de abril. Tardó meses en ponérsela en público y apenas se le ha visto con ella. Al mismo tiempo, en muchos de sus actos no se exige la prenda ni que se guarde distancia. El pasado martes, en el debate entre candidatos, los hijos del presidente, en primera línea del público, se saltaron la obligación de llevar mascarilla. Tom Bossert, el que fuera secretario de Seguridad Nacional de Trump, aseguró en Twitter que «por desgracia, el presidente y los altos cargos a su alrededor han violado las cinco normas fundamentales» contra la pandemia, en referencia a evitar grandes concentraciones de personas, llevar mascarilla, guardar distancia, aislarse si se está enfermo y hacer cuarentena si se ha estado en contacto con un contagiado.

Trump siempre ha defendido que él y todo aquel que está a su alrededor es sometido a test frecuentes. Pero se ha demostrado que eso no es suficiente. Al menos no lo fue el sábado 26 de septiembre en el jardín de las rosas de la Casa Blanca, en el acto de presentación de la nominada por Trump al Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett, de donde parten buena parte de la oleada de contagios que vive el círculo íntimo de Trump.

De momento, han dado positivo, además de McEnany, la primera dama, Melania Trump; el jefe de campaña, Bill Stepien; tres asesores cercanos -Hope Hicks, Kellyanne Conway y Chris Christie-, un ayudante directo del presidente, Nick Luna; Ronna McDaniel, presidenta del partido republicano, tres senadores republicanos y varios cargos medios de la Casa Blanca.