Despiden a una maestra que pidió a Trump por Twitter que deportara a los estudiantes ilegales

Georgia Clark, una profesora de inglés de la Carter-Riverside High School en Fort Worth, Texas, ha sido despedida tras descubrirse una serie de mensajes que envió al presidente Donald Trump vía Twitter pidiéndole que deportara a los estudiantes ilegales del país.

«Señor presidente, el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth está lleno de estudiantes ilegales de México», decía Clark en uno de sus tuits. «Cualquier cosa que pueda hacer para sacar a los ilegales de Fort Worth se agradecerá enormemente».

Además, la mujer acusó a la directora de la escuela, de origen hispano, de «proteger a ciertos estudiantes de ser perseguidos criminalmente».

District says Clark admitted to writing “FW ISD is loaded with illegal students from Mexico. Carter-Riverside HS has been taken over by them” & “I really do need a contact here in FW who should be actively investigating & removing illegals that are in the public school system” pic.twitter.com/BO2kQLF3pK