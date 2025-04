Desembarcan en Calabria 28 pakistaníes infectados por Covid-19

Se confirman los temores: la ola de inmigrantes, que está llegando a las costas italianas con el buen tiempo y el mar en calma, es también la puerta para la difusión de la pandemia. Hay 28 personas infectadas, 5 de ellos menores de edad, en el grupo de 68 inmigrantes pakistaníes -48 adultos y 20 menores no acompañados- que desembarcaron el sábado en Roccella Jonica, en las costas de Calabria, municipio con 6.500 habitantes en la provincia de Reggio Calabria. Los adultos fueron alojados en los municipios de Bova y Amantea, en dos instalaciones equipadas para realizar la cuarentena. Los veinte menores se quedaron en una instalación municipal de Roccella Ionica, bajo vigilancia policial.

La noticia del alto número de infectados, casi la mitad de los inmigrantes de la embarcación, ha creado enorme tensión en esos pueblos. Un grupo de unas 200 personas se echó a la calle para protestar en Amantea, centro turístico con 14.000 habitantes en la provincia de Cosenza (Calabria). Los manifestantes bloquearon la carretera provincial, en algunos casos tendidos en el suelo. Para controlar la situación tuvieron que intervenir las fuerzas del orden.

«Situación explosiva»

La presidenta de la región de Calabria, Jole Santelli , declaró que «la situación es explosiva, el gobierno debe intervenir». «Los 28 migrantes positivos a Covid-19 –manifestó la presidenta Santelli- confirman los enormes riesgos asociados con los desembarcos de personas que llegan de países donde la epidemia aún está fuera de control. Era fácil la profecía cuando advertimos al Gobierno de los peligros de la inmigración descontrolada. Lamentablemente no hemos sido escuchados y ahora todos tenemos que afrontar las consecuencias, por no haber adoptado medidas anteriormente ».

Para la presidenta Santelli solo existe una solución: «Hay que desplegar unidades navales frente a las costas de las regiones italianas más afectadas, para poder realizar a bordo controles sanitarios a los inmigrantes y, en los casos de positivos, hacer la cuarentena obligatoria». Santelli, del centro derecha, ha dicho al primer ministro, Giuseppe Conte , que si no hay una respuesta rápida «no dudaré en actuar, prohibiendo los desembarcos en Calabria». También se ha mostrado crítica la diputada Enza Bruno Bossio, del Partido Democrático (PD), que forma parte de la coalición de gobierno: «La alarma que se ha creado es evidente, entre otras cosas porque Amantea no es una ciudad cualquiera: es uno de los centros turísticos y comerciales más importantes y poblados de Calabria. Alojar aquí a los pakistaníes no fue la decisión más lógica».

«Lampedusa, colapsada»

A la tensión que se vive en esa zona de Calabria se añade la delicada situación que se registra en la isla de Lampedusa. En dos días, v iernes y sábado llegaron 791 inmigrantes en pequeñas embarcaciones, que en su mayoría habían partido de Túnez. El centro de acogida de la isla está desbordado, porque solo es capaz de albergar a 100 personas. El alcalde Totó Martello y el presidente de Sicilia, Sebastiano Musumeci solicitaron una intervención urgente del gobierno.

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha atacado duramente al gobierno: «Hay docenas de nuevos casos de inmigrantes positivos al virus, Lampedusa está colapsada, no hay ningún rastro de la recolocaciones (en otros países de la UE), el famoso acuerdo de Malta ha desaparecido y las repatriaciones de inmigrantes a Túnez están bloqueados con la excusa de Covid. Este Gobierno pone en peligro a Italia».

Según datos del Ministerio del Interior, 8.087 migrantes han llegado a Italia desde principios de año , es decir, más de 3.165 de los que desembarcaron en el mismo período de 2019. Pero son menos de la mitad de los que llegaron en el mismo periodo del 2018 (entre el 1 de enero y el 10 de julio), que fueron 16.937. Cabe destacar que la mayoría de los inmigrantes que han llegado en este año a las costas italianas partieron de Túnez.