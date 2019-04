Descubren una posible ballena espía rusa en Noruega

Pescadores de Noruega se disponían a echar las redes la semana pasada cerca de la isla de Ingoya, al norte del país, cuando descubrieron con sorpresa una beluga blanca que merodeaba entre sus barcos y que llevaba adosado un extraño arnés.

El llamativo correaje ceñido a la fisonomía de la ballena, aparentemente preparado para portar una cámara o incluso un arma, así como la conducta del animal, persiguiendo a las embarcaciones y tratando de tirar de las correas y cabos de sus costados, hizo levantar sospechas entre expertos marinos de que pudiera haber recibido entrenamiento militar por parte de Rusia para emplearla como espía. De hecho, en el interior del arnés aparecían las palabras «Equipamiento de San Petersburgo».

WATCH: A beluga whale may have escaped from a Russian military facility, Norwegian officials say, after finding the mammal swimming in Arctic Norway with an "Equipment St. Petersburg" harness. Russian military is believed to have trained sea mammals, according to Norwegian media. pic.twitter.com/9CIkH5hfqy