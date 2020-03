La UE desaprueba la decisión unilateral de Trump de prohibir los vuelos con Europa

Enrique Serbeto SEGUIR Corresponsal en Bruselas Actualizado: 15/03/2020 10:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Unión Europea «desaprueba» la «medida unilateral» tomada por Estados Unidos de prohibir la entrada de viajeros provenientes de Europa, no solo porque ha sido adoptada sin consultar como corresponde a socios y aliados, sino porque pretende dar la impresión de que los europeos tendrían una responsabilidad concreta en la difusión del virus que en realidad proviene de China.

En una declaración conjunta del presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ambos insisten en que la pandemia es una «crisis global, no se limita a ningún continente y requiere cooperación en lugar de acción unilateral».

«La Unión Europea desaprueba el hecho de que la decisión de Estados Unidos de reforzar la prohibición de viajar se tomó de manera unilateral y sin consulta», señala el comunicado que a su vez desmiente la tesis que el propio presidente Donald Trump ha dado por cierta y según la cual la UE no habría tomado medidas eficaces para contener la difusión del virus, pues que «la UE está tomando medidas enérgicas para limitar la propagación del virus».

Las restricciones anunciadas por Trump no se aplican al Reino Unido, que ya no es miembro de la UE, ni a Irlanda, que no forma parte del espacio Schengen. La suspensión entrará en efecto en la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, según el mensaje de Trump, emitido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.