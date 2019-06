La derecha griega gana las alcaldías de Atenas y Tesalónica Derrota de la izquierda de Syriza, en el gobierno, que ya sufrió un revolcón en las europeas

El partido conservador griego (ND) ganó hoy las elecciones en las principales alcaldías del país, comenzando por el ayuntamiento de Atenas, dónde resultó elegido Costas Bakoyanis, sobrino del dirigente conservador Kiriakos Mitsotakis e hijo de la diputada y ex ministra Dora Bakoyanis. Destacada fue también la victoria en la segunda ciudad más importante del país, Tesalónica, así como la Periferia de Ática (que comprende la capital y sus alrededores así como El Pireo). Los candidatos de Syriza fueron derrotados, comenzando por Rena Dourou, que perdió la prefectura de Atica en parte por el precio político de las graves catástrofes ocurridas en 2017 (20 muertos en las inundaciones de Mándra) y en el verano de 2018 (101 fallecidos en los incendios de Mati).

El domingo anterior, con una participación de 58,36% del electorado, habían resultado elegidos 107 ayuntamientos y 6 prefectos regionales, 5 de ellos por la derecha de Nueva Democracia y la prefectura de Creta por el candidato socialista.

Estas elecciones han reflejado el cambio electoral ocurrido tras mas de cuatro años de gobierno de Syriza: en las elecciones europeas que tuvieron lugar el domingo pasado, ND consiguió superar al partido gubernamental Syriza con 9,33% de diferencia, una importante derrota para Tsipras y para la izquierda. En estos dos domingos, el partido Movimiento para el cambio (KINAL) que dirige la socialista Fofi Yenimatá no ha obtenido grandes resultados,salvo la periferia de Creta y eso que en algunos casos apoyaba el candidato radical que no resultó elegido.