Los demócratas piden a los republicanos que se les sumen para destituir a Trump en el impeachment

Los demócratas han empleado el segundo de los tres días de los que disponen en detallar los cargos contra Donald Trump e intentar convencer a al menos una parte de los senadores republicanos de que, primero, permitan llamar a testigos y solicitar pruebas en este juicio político, y segundo y más importante, que finalmente destituyan al presidente en el proceso de impeachment.

Este jueves, la fiscalía, que ejerce en parte un grupo de diputados demócratas, detalló las razones por las que acusa a Trump de abuso de poder en sus presiones a Ucrania para que investigara al demócrata Joe Biden. «La conducta del presidente es equívoca, es ilegal, y es peligrosa», declaró este jueves ante el Senado en pleno el diputado demócrata y abogado de la acusación Jerrold Nadler.

No es tarea fácil, y los demócratas saben que destituir a Trump no va a ser una tarea ni mucho menos fácil. A pesar de los alegatos de la fiscalía, que comenzaron el miércoles, ni un solo senador republicano ha roto filas con el presidente. Los republicanos ni siquiera se han comprometido a permitir que haya testigos o pruebas en este juicio, algo que se decidirá en una votación la semana que viene para la que se requiere mayoría simple.

Los demócratas disponen de 47 votos de 100, y necesitan que al menos cuatro republicanos les permitan prolongar el juicio político con esos interrogatorios. Condenar y destituir a Trump será todavía una labor más ardua: el veredicto de culpabilidad sólo se puede aprobar por mayoría de dos tercios impensable para los demócratas.

Según dijo este jueves el diputado demócrata Nadler, en su turno como fiscal, «si el presidente tuviera un testigo que le exonerara, uno solo, estaría insistiendo en que debería testificar cuanto antes. Pero en lugar de eso, el presidente lo que les exige es que no escuchen a más testigos».

Lo cierto es que Trump ha cambiado frecuentemente de parecer sobre la necesidad de llamar a testigos en este juicio político, a tenor de sus comentarios en la red social Twitter. En unas ocasiones ha pedido una absolución rápida y en otras ha instado a los republicanos a llamar a Joe Biden y hasta a su hijo Hunter.

La investigación del impeachment la abrió una llamada de Trump a su homólogo ucraniano en julio durante la que le pidió que indagara en un supuesto caso de corrupción de una empresa energética, Burisma, en la que trabajaba Biden hijo. La Casa Blanca no niega que existieran esas presiones, pero defiende que son legítimas, porque el presidente tiene la obligación de combatir la corrupción.

The Democrats don’t want a Witness Trade because Shifty Schiff, the Biden’s, the fake Whistleblower(& his lawyer), the second Whistleblower (who vanished after I released the Transcripts), the so-called “informer”, & many other Democrat disasters, would be a BIG problem for them!