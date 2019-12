Los demócratas amenazan con bloquear de debate del «impeachment» a Trump en el Senado Durante los últimos días, el líder de la minoría demócrata en la cámara alta, Charles Schumer, se ha batido con el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, sobre los términos en los que se juzgará al presidente

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 19/12/2019 18:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la saga del «impeachment» a Donald Trump, el final de una batalla solo es el principio de otra. Los demócratas se plantean ahora bloquear el inicio del juicio político al presidente de EE.UU. en el Senado por considerar que los republicanos, que tienen mayoría en la cámara alta, no permitirán un proceso «justo».

La idea dominaba el rifirrafe político en EE.UU. este jueves, después de que en la víspera la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, celebrara una votación histórica que convertía a Trump en el tercer presidente de la historia de EE.UU. en ser sometido a un ‘impeachment’.

La cámara baja aprobó los dos artículos del «impeachment» -los cargos por los que será procesado en el Senado-: abuso de poder y obstrucción al Congreso, originados en las presiones de Trump a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigara a uno de sus principales rivales políticos, Joe Biden, probable candidato demócrata a disputar su reelección el año que viene.

En las horas previas a la votación, y durante esta, un grupo de diputados demócratas de orientación izquierdista plantearon la posibilidad de retener el envío de esos artículos al Senado para que se inicie el juicio político. Durante los últimos días, el líder de la minoría demócrata en la cámara alta, Charles Schumer, se ha batido con el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, sobre los términos en los que se juzgará a Trump.

En el centro de las diferencias está la participación de testigos que exigen los demócratas. Schumer quiere que altos cargos con conocimiento directo del episodio de presiones a Ucrania -entre otros, Mick Mulvaney, jefe de Gabinete interino de Trump; y John Bolton, ex asesor de seguridad nacional- comparezcan en el juicio, algo a lo que se oponen los republicanos.

El planteamiento de los demócratas es bloquear el envío de los artículos hasta que haya una negociación en la que se establezcan garantías de un juicio justo, con presencia de testigos que aporten nuevas evidencias y garantías procesales. Se produce en medio de afirmaciones de senadores republicanos de que no serán imparciales con Trump y con reconocimientos de que se coordinarán con la Casa Blanca en el juicio.

Quien tiene el poder de decisión sobre la retención de los artículos es la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Tras la votación del «impeachment» del miércoles, insinuó que el retraso podría producirse si no había indicaciones de que el juicio en el Senado contentara a los demócratas. “No podemos nombrar gestores hasta que veamos cómo será el proceso en el Senado”, dijo en relación a los legisladores que liderarán la acusación en la cámara alta. «Hasta el momento, no hemos vista nada que parezca justo», dijo sobre las posiciones republicanas. «Nos gustaría ver un juicio donde sean los senadores quienes tomen sus propias decisiones y trabajen juntos, esperemos, para reconocer los testigos y los documentos que el presidente ha bloqueado».

Pelosi se reunió el jueves con el resto de su bancada para discutir el asunto, mientras otros pesos pesados de su partido daban más indicaciones de que el bloqueo podría ser una posibilidad. «Hasta que tengamos garantías del líder de la mayoría de que permitirá un juicio justo e imparcial, sería una locura acudir sabiendo que será una parodia de juicio», aseguró James Clyburn, el tercer demócrata de más alto rango en la Cámara de Representantes, que defendió esperar «todo lo que haga falta» para enviar los artículos al Senado.

Los republicanos criticaron con dureza la posibilidad y McConnell advirtió que los demócratas «tienen miedo» porque saben que van a un juicio donde no tienen posibilidades de victoria. Lindsay Graham, uno de los senadores republicanos con más peso, lo calificó de «violación descarada de la Constitución». Más ácido fue el propio Trump, que reaccionó desde Twitter a la noticia: «Ahora el Partido No Hago Nada (uno de los motes que el presidente usa para los demócratas) no quieren hacer nada con los artículos y no quieren entregarlos al Senado».