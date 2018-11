La cumbre de la UE sobre el Brexit, en directo

Actualizar

9.52«Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea (UE)», señala May en su carta, al tiempo que asegura que el Reino Unido tendrá un «futuro brillante» fuera del bloque comunitario.

9.46El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha asegurado que la Eurocámara votará el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo enero o febrero. «El acuerdo se llevará al pleno de diciembre. El Parlamento Europeo votará una resolución en diciembre y, probablemente, en enero o máximo en febrero, votaremos sobre el acuerdo, si hay una mayoría a favor», dijo Tajani.

9.45«He trabajado con mi equipo y negociado con el Reino Unido, nunca contra el Reino Unido, y quiero agradecer también al equipo británico. Ahora es el momento de que todo el mundo asuma su responsabilidad», afirmó Banier.

