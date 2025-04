Cuba: almacenes con todos los lujos en un país asediado por la miseria

La economía cubana padece una crisis económica y de abastecimiento muy dura, peor que la que vivió el país cuando cayó el Muro de Berlín en 1989 y que Fidel llamó eufemísticamente ‘periodo especial’. Desde el triunfo de la revolución los cubanos se han acostumbrado ... a las colas, la cartilla de racionamiento , la eterna promesa de que el futuro será mejor y la perorata castrista de que la culpa de todo la tiene el embargo y el enemigo del norte. La pandemia ha acabado con el turismo, fuente de divisas capital, y al amigo venezolano ya no se le puede explotar más. No está para repartir. Sin embargo, en Cuba, aunque no hay de nada, en realidad hay de todo... si lo puedes pagar con dólares .

Noticias relacionadas Los cubanos, más preocupados por comer que por el VIII Congreso del Partido Comunista

Raúl Castro confirma que deja el liderazgo del Partido Comunista de Cuba

EE.UU. sanciona al exyerno de Raúl Castro, director del consorcio de empresas militares GAESA En Estados Unidos, especialmente en Florida, existen empresas con un amplio catálogo con todos los productos que una persona pueda desear. «Si un cubano quiere regalar una bicicleta o comprar un jamón solo tiene que pedir a un familiar o amigo de confianza que contacte con empresas como Jamaliche o Caribe Express para que realice el pago en dólares. En un día o dos el producto llega a su residencia», explican ABC fuentes del exilio que conocen bien la isla. Siempre y cuando la persona en cuestión viva en La Habana y alrededores, porque hay lugares de Cuba donde las infraestructuras son tan malas que no es posible llegar. «Hay clientes que han desembolsado varios cientos de dólares por unos paquetes de alimentos y nunca han llegado». Marcas de lujo Entrar en los almacenes de una de estas empresas en Cuba sería para la inmensa mayoría de los cubanos de a pie como entrar en el paraíso. «Uno de los almacenes más importantes está cerca del Palacio de Congresos de La Habana: bicicletas, botellas de buen vino, cava, zapatillas de deportes de marca y ropa de marca», cuenta a ABC un cubano ahora en el exilio. «Caribe Express, por ejemplo, tiene unos almacenes muy grandes en la zona industrial de Berroa, muy cerca del cruce de la Vía Monumental con la Vía Blanca», añade. «Ahí hay de todo, a pocos metros de la miseria». Caribe Express utiliza para realizar sus envíos los servicios del Grupo Empresarial Palco. Otra de las empresas de logística usadas es CubaPack. « Ambas pertenecen al Ministerio del Interior , por tanto a la Corporación Cimex (Comercio Interior y Mercado Exterior) y, por tanto, al conglomerado Gaesa . Es decir, al Ejército y al Estado, que una vez más se aprovecha de las necesidades de los cubanos para sacar más dinero», explican a ABC fuentes próximas al régimen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión