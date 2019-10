Crisis económica y Venezuela, temas claves en el primer debate presidencial argentino

Los candidatos presidenciales argentinos han celebrado el primer debate este domingo que saldó con un caliente enfrentamiento por temas sensibles como la crisis económica que sufre el país y por las contrapuestas visiones acerca de la política exterior, especialmente por la situación que atraviesa Venezuela.

La ciudad de Santa Fe (noreste) fue el epicentro de este encuentro, un cara a cara presidencial obligatorio en Argentina, bajo el amparo de una ley aprobada en 2016 y contó con la participación de los seis aspirantes a la jefaturadel Estado. El próximo 27 de octubre se llevará a cabo los comicios en los que el peronista Alberto Fernández llega como favorito según las encuestas.

«Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza, es lo que hacen cada vez que llegan al poder», dijo Fernández.

Macri, en cambio, remarcó que si su gestión permitió «modernizar» Argentina, con la construcción de infraestructuras, la mejora de la educación y la batalla contra el narcotráfico, podrá también, si vence en las generales, «arreglar la economía», en recesión desde 2018.

A la izquierda, Alberto Fernández, y a la derecha, Mauricio Macri - AFP

Las mejores frases del debate electoral

1. Mauricio Macri

«La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) condecoró con la orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Juan Guaidó y hemos denunciado la violación de derechos humanos en Venezuela».

«Volvió el dedito acusador, el atril y la canchereada (aspaviento). El kirchnerismo no cambió, por más que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto».

«Me alegra y me sorprende que ahora el Frente de Todos hable de corrupción (...) También me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco dijo más de una vez que la presidenta Kirchner destruyó la economía».

2. Alberto Fernández

«Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana».

«De los 39.000 millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30.000. Se los llevaron sus amigos presidente, y algún día tendrá que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos presidente, ya es hora que deje de mentirnos».

«En Argentina los abortos ocurren y seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque así les vamos a dar oportunidades a las mujeres pobres».

3. Roberto Lavagna

«Malvinas es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. (...) Queremos alcanzar nuestros objetivos por la vía pacifica, lo cual implica tomar conciencia también como las crisis internas debilitan la capacidad de negociación del país».

«Ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo los ingresos de la población».

«El principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos. Y es algo urgente que debemos solucionarlo».