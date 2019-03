Crece la presión sobre Pelosi para el impeachment de Trump La líder demócrata se resiste y dice que «este no es el momento»

«Este es sólo el principio». Tras las acusaciones de delito contra Donald Trump por parte de quien fue su abogado durante una década, el poderoso presidente de la comisión de control al Gobierno de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, advirtió que su partido está estudiando las medidas a tomar a partir de ahora. «Nos estamos planteando qué hacer a partir de ahora, después de estudiar ese testimonio», dijo ayer Cummings. Los nuevos diputados demócratas, los que más a la izquierda están en el partido, tenían ayer la respuesta: el «impeachment», o recusación.

De momento, dos demócratas, las dos primeras mujeres musulmanas en lograr un escaño en la Cámara de Representantes, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, se han comprometido por escrito a apoyar la recusación. Tras la comparecencia de Cohen en el Capitolio, la diputada demócrata Jackie Speier dijo: «Hay cada vez más pruebas de que se puede defender el ‹impeachment› aunque ahora lo que debemos hacer es evaluar las pruebas que de momento tenemos».

Hay sin embargo, quienes no quieren ni oír hablar de esa opción: los máximos líderes demócratas. Son conscientes de que quedan menos de dos años de mandato y que llegar a la campaña de 2020 con un presidente que denuncia una caza de brujas puede ser dinamita electoral. Preguntada ayer por ese supuesto, Pelosi dijo: «Ahora no es el momento de entrar ahí, no voy a planteármelo».

La razón que aduce Pelosi es que hay dos investigaciones sobre Trump y el papel de la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016: una en la Cámara de Representantes, otra en el Senado y la otra del ministerio de Justicia con el fiscal especial Robert Mueller al frente. Además, el abogado Cohen apuntó a otra investigación de la fiscalía de Nueva York sobre supuestos delitos cometidos por Trump en ese Estado, en el que tiene su residencia fiscal.

Pelosi admitió ayer en una conferencia de prensa en el Capitolio que «el impeachment es un asunto muy polarizado, algo que divide mucho al país y antes de explorarlo debemos considerar las alegaciones y los hechos, qué dice la ley y cuáles han sido las acciones de este presidente».

El peso de las acusaciones de Cohen en su comparecencia en el Capitolio es, sin embargo, enorme sobre los demócratas, los únicos que podrían iniciar la recusación del presidente en la Cámara de Representantes. En su vista, el que fuera abogado de Trump durante una década dijo sobre el presidente: «Es un racista, es un criminal, es un embaucador».

A falta de un acuerdo con los líderes de su partido para recusar a Trump, los nuevos demócratas, que conforman el ala izquierda del Capitolio, han anunciado que quieren llamar a testificar a dos de los hijos de Trump, Ivanka y Donald Jr. por su papel en los supuestos delitos de su padre. Cohen les acusó de estar al tanto de las injerencias de Rusia y Wikileaks en la campaña electoral de 2016.