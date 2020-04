En las últimas 24 horas, 917 personas murieron en el Reino Unido como consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus, lo que eleva el total a 9.875 desde el inicio del brote. Así lo reveló esta tarde la ministra del Interior, Priti Patel, quien presidió por primera vez la sesión informativa diaria del Gobierno sobre la gestión de la emergencia. Tras confirmar con la cifra de fallecimientos lo que llamó el «devastador impacto de este virus», indicó que el primer ministro Boris Johnson «continúa progresando» en su recuperación.

Johnson fue ingresado el domingo pasado en un hospital de Londres, diez días después de dar positivo por coronavirus, donde estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante tres días, pero fue trasladado de nuevo a planta el jueves.

Un portavoz de Downing Street dijo esta mañana que el premier, de 55 años, recibe actualizaciones diarias del estado de su prometida, Carrie Symonds, que también ha estado enferma; así como imágenes de las ecografías del bebé que espera para dentro de dos meses.

La misma fuente detalló que Johnson, que ya realiza pequeñas caminatas dentro del centro médico, pasa el tiempo «con películas y sudokus», y que el personal de su despacho le «ha subido películas, incluidas las comedias británicas “Withnail & I” y “Love Actually”, a un iPad» para que pase el tiempo.

Durante la última campaña electoral, el pasado año, Johnson pidió el voto parodiando en un vídeo precisamente una escena de la película «Love Actually» en la que uno de los protagonistas pasa una serie de carteles ante la mujer de la de que está secretamente enamorado.

