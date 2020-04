Conte lanza un órdago a la UE en la batalla por los eurobonos El primer ministro italiano amenaza con no firmar el acuerdo del Consejo el 23 de abril

Actualizado: 13/04/2020 02:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Italia no olvidará esta Semana Santa, por la tragedia que está viviendo y por el desafío y amenaza que el primer ministro, Giuseppe Conte, ha lanzado a Europa, jugándose el todo por el todo. Conte prometió en un discurso dirigido a los italianos por televisión que no firmará el acuerdo en el Consejo Europeo del 23 de junio si no se aprueban los coronabonos (un fondo para la reconstrucción) o los eurobonos (la deuda emitida y suscrita conjuntamente por los estados miembros de la Eurozona, solución a la que se oponen a Alemania y Holanda).

El grave riesgo para Italia es verse aislada en Europa en un momento crucial. Recientemente, el diario «Financial Times» se preguntaba: «¿Europa está perdiendo a Italia por el coronavirus?». En un sondeo realizado el mes pasado por Tecné, el 67% de los encuestados dijo que formar parte de la UE era una desventaja para su país, frente al 47% en noviembre de 2018.

Para comprender esta amenaza de Conte hay que recordar el Viernes de Pasión, una atormentada jornada como no se registraba desde hace mucho tiempo en una Semana Santa en Italia. Como tema de fondo estuvo siempre Europa, cuya respuesta ante la actual crisis del coronavirus ha sido muy inferior a las expectativas que se habían creado en el país.

Doble ruptura populista

Los soberanistas y populistas, que son mayoría en el país y en el parlamento, han agitado las aguas en un mar que ya está en tempestad por la crisis del coronavirus. Han roto con Europa y con el Gobierno. La aparente unidad que existía en nombre de la lucha contra el coronavirus naufragó en la noche del viernes.

La firma del ministro de Economía, Roberto Gualtieri, al paquete económico de medio billón de euros aprobado el jueves por los ministros de Finanzas de la UE (el Eurogrupo), suscitó una furibunda reacción de la Liga de Matteo Salvini y Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni. Salvini llamó «traidor» a Gualtieri y pidió un voto de censura por haber dado el visto bueno al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), fondo conocido como «salvaestados», por considerar que en el futuro puede dar lugar a ciertas exigencias europeas con el envío de la «troika». La oposición calificó de fracaso el resultado del Eurogrupo, porque el primer ministro, Giuseppe Conte, había adelantado días antes: «No al MEDE, sí a eurobonos».

En la noche del viernes llegó la respuesta de Conte dirigiéndose al país por televisión. El primer ministro, tras calificar a Salvini y Meloni de mentirosos e irresponsables por debilitar a Italia, anunció: «No firmaré ningún acuerdo hasta que no tenga un abanico de instrumentos adecuados al desafío que estamos viviendo. Nuestra batalla principal -concluyó- es la de un fondo financiado con eurobonos».

Italia está ganando la batalla al coronavirus, porque desciende la curva epidémica (los muertos ayer fueron 431, el dato más bajo desde el 19 de marzo). El 70% de los italianos aprueba las medidas del Ejecutivo, según un sondeo publicado este domingo. Pero corre el riesgo de que se le complique sobremanera la reconstrucción si impera la confusión política actual y Conte pierde su desafío a la Unión Europea.