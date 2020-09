El Constitucional peruano da luz verde a la moción de censura contra el presidente Vizcarra Rechaza la demanda presentada por el Gobierno para frenarla. La votación tendrá lugar este viernes

Este viernes, el presidente Vizcarra o su abogado asistirán a una sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso donde expondrá sus descargos de una crisis surgida en su entorno más cercano: su exsecretaria, Karem Roca grabó al expresidente pidiendo información sobre las visitas del rocambolesco artista Richard Cisneros más conocido como «Richard Swing» y esos audios son la fuente principal del pedido de vacancia contra Vizcarra.

La moción de censura contra Vizcarra fue presentada por Edgar Alarcón, un congresista en problemas con la ley; la fiscal de la nación, Zoraida Avalos ha pedido el levantamiento de su inmunidad por hurtos de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Además, Alarcón enfrenta un pedido de encarcelamiento en su contra.

Perú es uno de los países más castigados por el Covid 19: según cifras oficiales hay más de 30 mil muertos en solo seis meses desde que se detectó el primer contagiado en marzo pasado.

La abogada y especialista en gestión pública, Nuria Sparch, explicó al ABC que «el Procurador del Estado le pidió al Tribunal Constitucional (TC) definir el contenido de incapacidad moral porque se usaba para recortar legalmente periodos presidenciales, entonces la derivada de eso es que dado que la medida no tiene contenido se suspenda la moción (de vacancia) y el presidente no vaya al congreso. El TC dijo que no y le dio el pase al Congreso para votar la vacancia contra Vizcarra».

«Lo que sí ha aceptado el TC es que a futuro investigará y dirimirá en que consiste la incapacidad moral permanente del Jefe del Estado, que es parte de una reglamentación de otra época y que se realizó pensando para casos de enfermedad mental. Con el tiempo (esta ley) perdió su contenido esencial y se usa para cualquier tema, es por ello que el TC lo definirá, esperemos que sea pronto», concluyó Sparch.

En marzo de 2017, Vizcarra reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo luego de la difusión de unos audios que mostraba al hijo menor del ex presidente Fujimori, Kenji Gerardo, prometiendo prebendas con el fin de evitar que se vaque en el Congreso donde dominaba el partido de su hermana, Keiko Sofía.

«Mi defensa reside en explicar que los hechos no configuran la causal de vacancia por incapacidad moral permanente y que debe investigarse en las instancias correspondientes», dijo Vizcarra en una reunión con gobernadores regionales.

Durante la votación de este viernes en el Congreso, el presidente Martin Vizcarra puede ser alojado del cargo si se tienen 87 votos de un parlamento formado por 130 congresistas.