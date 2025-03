El Constitucional de Perú evalua hoy si admite o no la moción de censura del Congreso contra el presidente El presidente peruano aseguro ayer que aceptará lo que dictamine hoy el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional de Perú evaluará hoy si se admite o no la petición de moción de censura en el Congreso contra el presidente Martin Vizcarra , presentado por un congresista en problemas con la ley y que tiene un pedido de encarcelamiento en su contra.

Según informó oficialmente el Tribunal Constitucional (TC), la sesión será virtual y «se verá la admisibilidad de la demanda de conflicto competencial y la solicitud de medida cautelar, referida a la vacancia presidencial (Exp. N° 00002-2020-CC/TC), interpuesto por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República».

En la sesión del TC, la magistrada ponente será Marianella Ledesma . Además, se pondrá a consideración del Pleno el pedido del Congreso que pide la inhibición en esta causa por haber adelantado la opinión del magistrado Eloy Espinosa.

«Por mi investidura me corresponde ser procesado después que concluya mi mandato, pero he pedido declarar antes a la Fiscalía. Aceptaré lo que dictamine el Tribunal Constitucional el día de mañana», dijo ayer Vizcarra en una reunión con los gobernadores regionales.

«Nuestra preocupación al acudir al Tribunal Constitucional es para (defender) la institución de la presidencia de la república. Desde que se incluyó el concepto de la vacancia por incapacidad moral en el siglo XIX, se ha aplicado con los presidentes José de la Riva Agüero, Guillermo Billinghurst y Alberto Fujimori… ahora solo en los últimos 4 años se ha intentado aplicar la vacancia desde el Congreso en 3 ocasiones…es algo desmedido», explicó el jefe de Estado.

«Mi defensa reside en explicar que los hechos no configuran la causal de vacancia por incapacidad moral permanente y que debe investigarse en las instancias correspondientes», concluyó.

Vizcarra enfrenta una moción de censura debido a la difusión de unos audios grabados en Palacio de gobierno por su exsecretaria, Karem Roca ; con el fin de que no se conozcan todas las visitas que le realizó a Vizcarra un artista rocambolesco y que trabajo como consultor en el ministerio de cultura, llamado Richard Cisneros y que es más conocido como «Richard Swing».

Censura a presidente del Congreso

Con 93 votos a favor, 10 en contra y 21 abstenciones se archivó la censura al presidente del Congreso, Manuel Merino , presentado por el partido de izquierdas Frente Amplio, por haberse revelado por IDL Reporteros que buscó a las Fuerzas Armadas antes de que se presente el pedido de vacancia contra Vizcarra.

A raíz de ello, la congresista de dicho bloque, Rocío Silva Santisteban dijo a este periódico que «además hemos pedido denunciar al (congresista Edgar) Alarcón ante la comisión de Fiscalización y también denunciarlo ante la comisión de Ética».

La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, por su parte, ha pedido levantar la inmunidad al congresista Edgar Alarcón, quien presentó el pedido de vacancia contra Vizcarra, por los delitos de hurto de dineros públicos y enriquecimiento ilícito durante su gestión como Contralor de la república.

Audios y traiciones

Desde que se inició la moción de censur contra el presidente Vizcarra en medio de la pandemia de Covid-19 donde Perú tiene más de 30.000 muertos, los peruanos han protagonizado una novela a cuentagotas de audios y traiciones protagonizada por la exsecretaria del presidente ; el presidente del Congreso pillado buscando a la Fuerzas Armadas y armando un gabinete de ministros; junto al factótum de la vacancia, Edgar Alarcón investigado por más de un caso de corrupción.

De hecho, ayer Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso y principal acusador de Vizcarra, se vio forzado a confirmar que sus asesores visitaban en secreto al rocambolesco artista Richard Javier Cisneros más conocido como Richard «Swing» con el fin, según él, de «comprobar su lugar de residencia».

«Yo he dicho públicamente que tenía mucha evidencia sobre una conspiración. Yo acusé la conspiración de (Manuel) Merino y (Edgar) Alarcón, y ahora se pueden dar cuenta de que no me equivoqué», refiere el artista y exvoleibolista, Richard «Swing».