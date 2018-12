Una destacada conservadora británica denuncia la actitud «monstruosa» de Jean-Claude Juncker

Amber Rudd, secretaria de Trabajo y Pensiones de Reino Unido y una de las políticas conservadoras más destacadas de país, ha tachado de «abominable» al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que achaca un comportamiento «monstruso». Sus críticas llegan después de que las imágenes del mandatario agitando el pelo de una mujer la semana pasada causaran bastante polémica. También protagonizó un encontronazo con la primera ministra británica, Theresa May, el día siguiente a que en una rueda de prensa describiera su estrategia negociadora con el Brexit como «nebulosa».

«Cuando iba a la Unión Europea para mantener reuniones, los comisarios siempre me daban grandes abrazos de oso», ha denunciado Rudd en una entrevista con el periódico «Daily Telegraph», subrayando lo incómoda que le hacía sentir esa conducta.

The moment when Jean-Claude Juncker ruffled the hair of a colleague at the EU summit pic.twitter.com/0tL7xD00nO