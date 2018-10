Un conductor vacía su autobús para dejar montar a un hombre en silla de ruedas al que nadie hizo hueco

El gesto de un conductor que el pasado jueves vació su autobús para dejar subir a un hombre en silla de ruedas, enfermo de esclerosis, en el norte de París, ha sido muy comentado en Francia, donde ha sido aplaudido por su valor. El autobusero obligó a descender a todos sus pasajeros, indiginado después de que nadie hiciera hueco al discapacitado, informa Le Point.

«¡Final de trayecto! ¡Todo el mundo abajo!», gritó el conductor a los pasajeros, a los que castigó por su parsimonia y por su falta de solidaridad. «Nos dijo que todo el mundo podía necesitar una silla de ruedas algún día, que ningún miembro de su familia es discapacitado pero que solo quería demostrar un poco de civismo», ha explicado el hombre en silla de ruedas, llamado François.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD