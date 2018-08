Condolencias en ABC Esta es una de las constantes muestras de afecto por nuestro compañero que llegaron hoy a ABC

La Casa del Rey envió un telegrama de pésame a la familia de Manuel Erice. Es una de las constantes muestras de afecto por nuestro compañero que llegaron hoy a ABC, como la que reproducimos a continuación del historiador Manuel Lucena Giraldo.

El recuerdo de Manuel Lucena

Lo peor de un fallecimiento inesperado son las conversaciones interrumpidas. Lo que quedó pendiente de tratar y será ya solo un deseo, un deber que no pudo cumplirse, un vacío en el espíritu. Tuve ocasión de trabajar con Manuel Erice cuando había recibido un encargo de confianza y también de justicia. En ABC existía enorme preocupación por la ofensiva que trajo luego la nefasta ley de memoria histórica de 2007 y vivíamos sometidos a las ocurrencias diarias de quienes pretendían desmontar el consenso de la transición democrática, basado en el derecho humano a la coexistencia pacífica de los españoles. Si en los años sesenta del siglo pasado resonaban las palabras finales de Manuel Azaña pidiendo «paz, piedad, perdón» y se había concluido que en la guerra civil habíamos perdido todos, ¿qué sentido tenía hacer política sectaria con el martirio de los abuelos de todos los bandos? A la semana siguiente de aquello, nos sorprendían con la pretensión de «reubicar» la estatua de Don Marcelino Menéndez Pelayo de la entrada de la Biblioteca Nacional. O de expurgar los archivos españoles para construir memorias nacionalistas, falsarias y golpistas del conflicto fratricida, llevándose de madrugada camiones con documentación. A todo aquello se opuso Manuel Erice, que me llamó para reunir textos y puntos de vista equilibrados, profesionales, rigurosos y acreditados. El dio voz a quien no la tenía y la llevó a los lectores, para que decidieran con todos los datos sobre la mesa. Me recordó el valor cívico de la historia, que es el futuro. Gracias, Manuel. Marcelino Menéndez y Pelayo, que falleció con un año menos que tú, continúa en su sitio.

Manuel Lucena Giraldo es miembro de la Real Academia de la Historia.