Condenan a un padre alcohólico que solo alimentaba a sus hijos de pasteles y Coca-Cola El más mayor ha perdido siete dientes, dañados por el azúcar, y el pequeño apenas habla

ABC

Actualizado: 25/10/2018 16:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos hermanos de 3 y 4 años fueron alimentados casi exclusivamente con Coca-Cola por su padre alcohólico, que acaba de ser condenado a tres meses de cárcel en Limoges, en el centro de Francia, según ha informado el abogado de los menores.

El más mayor ha perdido siete dientes, dañados por el azúcar, y el pequeño apenas habla. Ambos van a ser tratados por expertos psicológicos y médicos, ha precisado este miércoles Carole Papon, representante de la asociación France Victimes 87.

Su padre ha sido condenado a tres meses de prisión por el tribunal correccional de Limoges, acusado de no cumplir con sus obligaciones como progenitor entre 2016 y 2018, y ha sido descrito como un sujeto violento contra su mujer y sus hijos.

«El contexto, teñido de alcoholismo, es muy particular. El papá no sabía ni leer, ni escribir, ni contar, no se daba cuenta de la situación y gastaba todas las ayudas sociales en el acohol. En algunos días, la familia no tenía nada más para comer. Solo podían disponer de Coca-Cola», ha añadido el abogado.

Cuando los servicios sociales fueron alertados, enviaron a los dos menores a familias de acogida. El más mayor «han tenido que enseñarle lo que eran las legumbres y la carne. El más joven de los hermanos, enviado a otra familia, no ha dicho una palabra», explica el abogado.