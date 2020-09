Los Comunes aprueban el proyecto de Johnson que podría romper el acuerdo del Brexit La Cámara de los Comunes dio luz verde ayer al proyecto de ley del mercado interno, propuesto por el primer ministro Boris Johnson, que podría acabar rompiendo el Acuerdo de Retirada firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Pese a las amenazas de Bruselas, que le exigió a Londres retirar la polémica legislación antes de finales de este mes con tal de evitar acciones legales, a la oposición de cinco ex primeros ministros y a la negativa de apoyarlo de una treintena de diputados de sus propias filas, Johnson continuó con la tramitación, aunque cedió al aceptar una enmienda que exige el permiso del Parlamento para poder ejecutar los poderes que le confiere dicha legislación.

El proyecto, que superó su tercera lectura con 340 votos a favor contra 256 en contra y que afecta las condiciones pactadas para el Brexit y sobre todo a lo relativo al Protocolo de Irlanda del Norte, pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde podría enfrentarse a algunos obstáculos ya que los conservadores no tienen mayoría y además Michael Howard, el exlíder tory, está en contra de la legislación. Para la UE, el proyecto pone en peligro los acuerdos de paz del Viernes Santo, y el propio gobierno de Johnson reconoció a principios de este mes que supone una violación de la legislación internacional, ya que el acuerdo de salida tiene en la práctica el estatus de un tratado.

Ningún parlamentario conservador votó en contra del proyecto, aunque más de 20 no votaron. Una de las abstenciones más llamativas es la de ex primer ministra Theresa May, así como las de los ex fiscales generales Geoffrey Cox y Jeremy Wright.

La secretaria de negocios del Partido Laborista, Lucy Powell, aseveró que el gobierno está cometiendo una imprudencia y «está utilizando a Irlanda del Norte como un peón en una estrategia de negociación más amplia». «El gobierno está jugando un juego peligroso, y son las personas y las empresas de Irlanda del Norte quienes corren el riesgo de pagar el precio», afirmó.

Lord Neuberger, expresidente de la Corte Suprema, condenó el proyecto de ley durante la celebración de un seminario en línea organizado por la Asociación Internacional de Abogados, y lo tachó como una «violación flagrante» de las obligaciones del derecho internacional del Reino Unido que «amordazaría» a los tribunales británicos. Por su parte, el profesor Philippe Sands advirtió durante el mismo encuentro que la amenaza del gobierno de violar la ley internacional «socavaría la posición negociadora del Reino Unido» en cualquier tratado futuro y «destruiría nuestra reputación de ser confiables».

Pero el Ejecutivo defiende la propuesta. El ministro británico de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Alok Sharma, dijo a los parlamentarios que «nuestro enfoque brindará a las empresas la claridad y la certeza reglamentarias que desean» y «garantizará que el costo de hacer negocios en el Reino Unido se mantenga lo más bajo posible, y lo hará sin que surjan barreras regulatorias dañinas y costosas entre las diferentes partes del Reino Unido». Además, justificó que «hemos tomado poderes para asegurarnos de que, en caso de que no lleguemos a un acuerdo con nuestros amigos de la UE sobre cómo implementar el Protocolo de Irlanda del Norte, podamos cumplir nuestras promesas» y añadió: «Esta es una red de seguridad legal que aclara nuestra posición sobre el Protocolo de Irlanda del Norte para proteger nuestros sindicatos, empresas y empleos».

Sharma aprovechó su intervención para acusar al líder del Partido Nacionalista Escocés en Westminster, Ian Blackford, de querer estar «encadenado a la Unión Europea para siempre».