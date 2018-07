Colocan un cuadro de Putin en la galería de retratos presidenciales del Capitolio del estado de Colorado

La galería de retratos presidenciales del Capitolio del estado de Colorado, en el interior de Estados Unidos, contaba este domingo con un cuadro del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el lugar reservado para el retrato del dirigente estadounidense, Donald Trump, según ha informado la cadena de noticias CNN.

El grupo que financia los retratos ha confirmado que el cuadro de Putin ha sido colocado junta a las pinturas de los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, en el lugar que correspondería al retrato del magnate neoyorquino y que «la broma» fue descubierta durante un tour de visitantes.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotuspic.twitter.com/cW2cmqtmWM