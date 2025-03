Cuando México se harta de EE.UU. impulsa la Celac

La escenificación que México ha hecho estos días de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tiene mucho de «fake». La principal «falsedad» ha consistido en que México, junto con Cuba, Venezuela y algún otro país, ha presentado esta organización ... regional en actitud ofensiva –con exigencias a Estados Unidos y críticas a la Organización de Estados Americanos (OEA) , la organización continental–, cuando en realidad la Celac está en posición vulnerable y a la defensiva: en medio de un gran desconcierto interno, este foro de presidentes que excluye a EE.UU. y Canadá, fundado en 2011, no consiguió la consistencia necesaria para celebrar las cumbres de 2018 ni de 2019, y ahora, tras el obligado impasse pandémico de 2020, lo único que ha hecho es ponerse de pie de nuevo.

La Celac responde muy especialmente al interés estratégico de México (y de Brasil en menor medida). En las reuniones de la OEA, que viene a ser «como una ONU» de todos los países americanos (se constituyó en 1948, muy poco después que las propias Naciones Unidas), el peso de EE.UU. es indiscutible (aunque relativo, pues a cada país, incluidas las pequeñas islas del Caribe, le corresponde un voto). Si se quita a EE.UU. (y Canadá) de las reuniones –eso es la Celac, si bien con menos estructura y atribuciones, y el añadido de Cuba, que se autoexcluye de la OEA–, entonces el líder regional de referencia pasa a ser México. También Brasil, pero el ámbito de proyección regional más natural para los brasileños es Sudamérica, y por eso se volcaron en la creación, igualmente en 2011, de Unasur. Por lo demás, el Brasil de Bolsonaro se ha replegado sobre sí mismo, a diferencia de lo que hizo Lula da Silva , y en esta cumbre de la Celac apenas ha participado (Bolsonaro no viajó a México).

Cuando a México no le va bien su relación con su gran vecino del norte o se harta de ella, entonces mira especialmente hacia sus otros vecinos. Durante la última década del pasado siglo y la primera del actual, México estuvo centrado en integrarse en Norteamérica mediante la aplicación y desarrollo del Naft a (tratado de libre comercio hoy llamado T-MEC). Sin embargo, la constatación de que la integración norteamericana no superaba el ámbito comercial para dar lugar a un trato de igual a igual con Washington en muchos otros aspectos, ni suponía la gran mejora socioeconómica esperada, llevó a un cierto desencanto al que los mexicanos dieron salida buscando el liderazgo entre la comunidad latinoamericana e impulsando el surgimiento de la Celac.

Aunque con atribuciones en principio distintas, la Celac nacía como foro alternativo a la OEA, en un momento de fuerza de los gobiernos bolivarianos. Pero la vigorosidad dada a la OEA por el secretario general Luis Almagro , tras el lánguido mandato de José Miguel Inzulza, y el declive de las fuerzas bolivarianas en diversos países hicieron que la Celac perdiera fuelle sin ni siquiera haberse consolidado como organización.

La Celac tiene espacio como foro de encuentro y de discusión para la coordinación de algunas políticas. Es útil que los países latinoamericanos puedan dialogar sin mirar continuamente de reojo a EE.UU., pero concebida como alternativa a la OEA, la Celac no tiene un futuro de éxito. Por un lado, porque una estructura como la de la OEA tiene un coste, la mitad del cual es aportado por Washington (y difícilmente nadie más va a querer sostener el presupuesto); por otro, porque muchos países no querrían participar en un proyecto opuesto a la OEA : en todo caso, se acabaría con dos entidades a medias, lejos de la añorada integración regional.

Una gran comunidad económica

Después de un tiempo de rodaje en la presidencia, ocupado en la renegociación del Nafta y midiendo su relación primero con Trump y luego con Biden, el mexicano Andrés Manuel López Obrador descarta una relación de mayor entendimiento con Washington y busca la proyección de influencia en Latinoamérica. La presidencia pro témpore de la Celac le ha dado la oportunidad a él y a su canciller Marcelo Ebrard para intentar llevar a cabo esa operación. Esta coincide con la impresión que tiene la izquierda latinoamericana de hallarse en un ciclo expansivo en el continente, tras unos años de reveses que adormecieron a la Celac.

Entre las ideas lanzadas por la presidencia mexicana está la constituir una gran comunidad económica . Ciertamente está pendiente una mayor integración comercial entre los países latinoamericanos, quizá mediante una no fácil confluencia de Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero no hay que olvidar que fueron las fuerzas bolivarianas las que rechazaron en los umbrales de este siglo crear un área de libre comercio para todo el continente (idea impulsada por Washington). Por lo demás, las economías de México, de Centroamérica y del Caribe dependen tanto de la estadounidense, que no se adivina el encaje de una comunidad económica «a la europea», como la propuesta por Ebrard, que incluya todo –y solo– lo que queda al sur de Río Grande/Bravo.