Las cinco frases más impactantes del testimonio de la mujer que acusa a Kavanaugh

Christine Blasey Ford, la mujer que acusa al candidato de Trump a la Corte SupremaBrett Kavanaugh, rindió testimonio este jueves ante la Comisión Judicial del Senado de EE.UU. Después de cuatro horas de testimonio, Ford describió las acusaciones convencida de que fue Kavanaugh quien la agredió sexualmente cuando estaban en secundaria. Los miembros de la Comisión votarán el viernes, confirmó el presidente de la comisión Chuck Grassley.

Ford respondió las preguntas de los miembros de la Comisión del Senado. Dice que está «100% segura» de que fue el juez el que intentó violarla en una fiesta hace cuatro décadas. Estas son las frases más impactante del testimonio deChristine Blasey Ford:

Esto fue lo que dijo Christine Blasey Ford

«Estoy aquí porque estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico contarles lo que me sucedió mientras Brett y yo estábamos en la secundaria».

«Cruzando la habitación había un pequeño baño, corrí allí y me encerré. Yo escuché cuando Brett y Mark bajaron las escaleras de la casa y cuando no escuché más voces y salí».

«La agresión de Brett sobre mi me afectó mucho. Puso sus manos en mi boca para evitar que yo gritara, eso fue lo que más me asustó. Me era difícil respirar. Yo pense que Brett me iba a matar accidentalmente».

«Lo que no se borra de mi mente es la risa entre los dos y que se estaban divirtiendo a costas mías»

Cuando le preguntaron que cómo estaba segura de si era él:

«De la misma manera de la que estoy segura de que estoy hablando con usted en este momento»